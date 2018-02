Dronken automobilist maakt het bont: geen rijbewijs, niet verzekerd en door rood in Eindhoven

De man maakte het erg bont in Eindhoven. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Een 25-jarige automobilist maakte het volgens de politie zaterdag wel 'heel bont' in Eindhoven. Toen agenten de man wilden controleren, negeerde hij hun stopteken. Uiteindelijk stopte hij toch, maar hij bleek dronken te zijn en had geen rijbewijs.

Het was al de derde keer in drie jaar tijd dat hij werd betrapt op autorijden zonder rijbewijs. "Ook was zijn auto niet gekeurd en niet verzekerd", laat een woordvoerder van de politie weten. "En hij reed ook nog door rood."

De man heeft een proces-verbaal gekregen voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed, onverzekerd rijden, het ontbreken van een APK, het rijden door rood licht en het negeren van een stopteken. Hij kreeg ook een rijverbod. Zijn auto mag hij houden.

Rijbewijs kwijt

Ook een 41-jarige man uit Waalre werd zaterdagavond bestraft. Hij reed met 140 kilometer per uur op de Boutenslaan - waar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur geldt - en twee keer door rood. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. "Hij verklaarde dat hij dacht dat de agenten wilden spelen", laat de politie weten.