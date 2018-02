Brand bij zorginstelling Huize Vincentius in Udenhout waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting

De brand ontstond in de kelder van het gebouw. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

UDENHOUT - Bij Huize Vincentius in Udenhout heeft zondagochtend een grote brand gewoed. Het vuur brak rond tien uur uit in de kelder. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. Kortsluiting is vermoedelijk de oorzaak van de brand.

Er was volgens de brandweer sprake van 'grote rookontwikkeling' in het trappenhuis en op de tweede etage. Uit voorzorg werden een ambulance en een traumaheli opgeroepen. Huize Vincentius is een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten.

Geen gewonden

Twee mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens sectormanager Johan Remmers van de stichting ASVZ is de oorzaak van de brand nog niet duidelijk, maar gaat het vermoedelijk om kortsluiting.

"De brandweer heeft opgeschaald omdat het om een oud gebouw gaat met veel brandbaar materiaal. In het gebouw woont niemand. Het zijn kantoren en verder wordt het gebruikt voor dagbesteding. 's Avonds en in het weekend staat het gebouw leeg. Het lijkt allemaal mee te vallen. De schade is nog niet bekend."

Ook eind januari

Eind januari was het ook al raak bij Huize Vincentius. Toen brak er - in een andere locatie - 's nachts brand uit. Zeven bewoners werden toen door medewerkers van de zorginstelling en de brandweer uit het gebouw gered. Een aantal van hen was door de brand en rook op de bovenste verdieping van het gebouw ingesloten geraakt.