Teun Luijkx moest het Brabantse accent weer aanleren voor hoofdrol in tv-serie Fenix

Acteur Teun Luijkx in KRAAK.

EINDHOVEN - Acteur Teun Luijkx uit Veldhoven heeft op de toneelschool vier jaar lang ‘keihard’ gewerkt aan het afleren van zijn Brabantse tongval. Voor zijn hoofdrol in de serie Fenix, moest hij zijn oude Brabantse accent juist weer terugkrijgen. “Ik ben veel bij mijn ouders en familie geweest om het weer op te pakken”, vertelde hij zondag in de talkshow KRAAK.

De tv-serie Fenix gaat over de duistere kant van onze provincie: de Brabantse drugscriminaliteit. In de serie kruipt Luijkx in de huid van Rens. Een jongeman die zijn burgerlijke bestaan verlaat en terugkeert naar Brabant om de naam van zijn vader, een bekende xtc-baas, te redden.

Boef spelen

Luijkx vindt het een toffe serie om deel van uit te maken. “Ik mocht een boef spelen en dat is toch wel waar je van droomt als klein jongetje. Of James Bond spelen, maar dat zit er vast niet meer in.”

Vanaf 1 maart is de serie te zien op het on demand kanaal van KPN. De eerste weken is de serie ook te bekijken als je geen KPN-abonnement hebt.