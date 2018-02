Goede start is genoeg voor Willem II om degradatiekraker te winnen

TILBURG - Willem II heeft zondagmiddag de degradatiekraker gewonnen van Roda JC. In eigen huis was de Tilburgse ploeg met 1-0 te sterk voor de directe concurrent. Ben Rienstra maakte de enige treffer.

Willem II begon goed aan de wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal was de ploeg van trainer Erwin van de Looi de bovenliggende partij. Na enkele mogelijkheden was het na een klein kwartier spelen raak. Ben Rienstra schoot van net buiten het strafschopgebied de 1-0 binnen. Na de openingstreffer leek Willem II op zoek te gaan naar de 2-0, maar al snel werd het spel minder.

In de tweede helft wisten Willem II en Roda JC allebei niet te overtuigen. Veel fouten en veel overtredingen zorgden ervoor dat het spel niet fraai was. Spannend was het wel. Willem II wist de voorsprong over de streep te trekken. Door de zege staat het nu zes punten los van nummer zeventien Roda JC.

Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij, lees het verslag hieronder terug.

90' Afgelopen. Willem II wint van Roda JC: 1-0.

90' Nog een wissel bij Willem II. Bartholomew Ogbeche verlaat het veld, zijn vervanger is Kristófer Kristinsson.

80' Willem II komt goed weg. Spits Dani Schahin schiet van dichtbij hard op het doel van de Tilburgers, zijn schot wordt gekraakt. De rebound van Tsiy Ndenge gaat over de zijlijn.

76' Doelpuntenmaker Ben Rienstra verlaat het veld. Elmo Lieftink komt in zijn plaats.

75' Het spel gaat op en neer. Beide ploegen maken veel foutjes en kleine overtredingen, grote kansen zijn er al even niet meer geweest.

67' Na een fraaie actie van Kostas Tsimikas springt het publiek op. Fran Sol krijgt de bal van de Griekse verdediger en komt in kansrijke positie. Het schots van de spits is echter een makkelijke prooi voor Roda-goalie Hidde Jurjus.

62' Eerste wissel bij Willem II. Jordy Croux komt in het veld voor Mo El Hankouri. De invaller heeft een verleden bij MVV, rivaal van Roda JC.

60' Willem II heeft het lastig tegen Roda JC. Veel balverlies, veel fouten. Na een uur spelen staat de voorsprong nog wel op het scorebord.

53' Grote kans voor Livio Milts. De speler van Roda JC lijkt het zelf niet te beseffen. Hij schiet vanuit kansrijke positie over het doel van Willem II.

48' Willem II gevaarlijk. Eerst vindt Bartholomew Ogbeche geen ruimte om te schieten, hij legt af op Fran Sol. De Spaanse spits legt de bal na een kapbeweging terug op Thom Haye, die schiet vervolgens over.

46' De tweede helft is begonnen en het eerste gevaarlijke moment is voor het doel van Willem II, een scrimmage. Uiteindelijk verdwijnt de bal naast het doel van Mattijs Branderhorst.

45' Het is rust in Tilburg. Willem II had het in de slot van de eerste helft wat lastiger, maar staat op een verdiende 1-0 voorsprong.

40' Gemopper op de tribune, zelfs kort een fluitconcertje. Willem II is de hele wedstrijd beter, maar heeft het even moeilijk. Dat de ploeg dan een keer voor rust kiest en de bal terug naar doelman Mattijs Branderhorst speelt kunnen de supporters niet waarderen. Ze schreeuwen de ploeg naar voren.

28' Roda JC probeert wat meer richting het doel van Willem II te voetballen, maar de thuisploeg krijgt weer een grote kans. Mo El Hankouri gaat langs zijn tegenstander en geeft goed voor. Fran Sol staat vrij in het strafschopgebied, maar de Spanjaard raakt de bal niet helemaal lekker. Hidde Jurjus kan de bal vervolgens makkelijk vangen.

20' Een gevaarlijke vrije trap van Thom Haye vliegt bijna in het doel van Roda JC, maar de van PSV gehuurde Hidde Jurjus ziet de bal tot zijn opluchting naast het doel verdwijnen.

14' GOAL! Ben Rienstra schiet Willem II op voorsprong. Kostas Tsimikas verovert de bal goed aan de zijlijn, via Mo El Hankouri komt de bal bij Rienstra. In een duel is hij sterker dan zijn tegenstander, waardoor hij zelf ruimte maakt om uit te halen. Dat doet hij vervolgens goed: 1-0.





12' Ben Rienstra haalt uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Roda-goalie Hidde Jurjus kan de bal met moeite uit het doel stompen.

8' Gevaarlijke voorzet van linksback Kostas Tsimikas, Roda JC kan wegwerken voor Fran Sol op doel kan koppen.

4' Na een fraaie combinatie sprint Ben Rienstra het strafschopgebied van Roda JC in. De middenvelder komt net niet lekker uit, waardoor zijn voorzet te hard is voor Fran Sol. De Spaanse spits krijgt zijn hoofd nog wel tegen de bal, maar kan niet gevaarlijk worden.

1' Na een minuut stilte voor de onlangs overleden Frans Roemgens heeft Fran Sol de wedstrijd in gang gezet.





Stand en opstelling

Op de ranglijst staat Willem II momenteel vijftiende met twintig punten, tegenstander Roda JC heeft er slechts drie minder.

Bij de Tricolores ontbreekt Thomas Meissner. De Duitser, sinds zijn komst in de winterstop vaste basisspeler in de ploeg van trainer Erwin van de Looi, is geblesseerd. Freek Heerkens keert daardoor terug bij de eerste elf. Hij speelt zijn honderdste duel voor Willem II.





LEES OOK: Erwin van de Looi strijdt tegen degradatie Willem II: tegen Roda JC alleen tevreden met 3 punten