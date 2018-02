Boetes voor chauffeurs die in truck bivakkeren: 'Elk mens verdient goede voorzieningen'

HEEZE - Op parkeerplaats Meelakkers langs de A67 bij Heeze werden zondag chauffeurs gecontroleerd of ze niet ‘wonen’ in hun cabine. Het is voor het eerst dat er in ons land opgetreden wordt tegen chauffeurs die zich niet aan de nieuwe Europese regels houden. "We zien soms echt schrijnende gevallen, ieder mens verdient goede voorzieningen", aldus controleur Maikel Krijnen.

In de omringende landen werden al boetes uitgedeeld aan transportbedrijven. Hierdoor kwamen er vooral chauffeurs uit Oost-Europese landen naar Nederland om hun weekend in de truck door te brengen.

De boetes zijn belangrijk en nuttig volgens de controleurs. "Een chauffeur zou zijn rusttijd niet in zijn voertuig moeten doorbrengen. Elk mens verdient goede voorzieningen en zou in het weekend gewoon bij zijn familie moeten kunnen zijn. Een warme maaltijd en een douche zou voor iedereen normaal moeten zijn", vertelt Krijnen.

Maandenlang in de truck

"Helaas zien we soms schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld dat chauffeurs soms wel tot zes maanden in hun vrachtwagen verblijven", zegt de controleur. Eind vorig jaar bepaalde het Europees Hof van Justitie daarom dat langdurig bivakkeren in de vrachtwagen niet mag. Chauffeurs moeten minimaal 45 uur in de week aaneengesloten en buiten hun truck rusten.



De transportbedrijven van de chauffeurs die de regels aan hun laars lappen, riskeren een boete van 1500 euro.