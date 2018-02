Twee onderbroeken en acht lagen kleding om warm te blijven op de markt [video]

DEN BOSCH - Marktkooplieden maken zich op voor een Siberisch koude week, met als dagelijks extraatje een snijdende koude oostenwind en temperaturen die ook overdags niet meer boven nul komen. Siberisch of niet, de handel moet gewoon doorgaan en marktkooplieden passen zich daar ook op aan. Om in de eigen marktkraam toch een beetje warm te blijven trekken ze heel veel kleding over elkaar aan. Zelfs de groenten en het fruit krijgen een dekentje.

De markt in Den Bosch is er tweemaal per week, op zaterdag en woensdag. Zaterdag was het al afzien en woensdag wordt het nog kouder. Koen en Liesbeth Gulik staan al een kwart eeuw op de markt met mutsen, sjaals en handschoenen. Ze hebben alle weersomstandigheden al meegemaakt.

Om zich te wapenen tegen de kou heeft Liesbeth acht lagen kleding aan. "Ik ben net een Michelin-mannetje. Ook je schoenen zijn belangrijk. Ik heb expres laarzen aan die gevoerd zijn met bont en ook nog een maat te groot zijn. Dan kan ik dikkere sokken aan.”



Dansen om warm te blijven

Jill, die in een groente- en fruitkraam staat te dansen om de kou uit het lijf te verdrijven, zweert bij thermo-ondergoed. “Het liefst een paar lagen over elkaar en een goede muts.”

De kou was zaterdag niet goed voor een aantal groente- en fruitkramen in Den Bosch. “Door de wind was ons dak eraf gewaaid en hebben we de groeten moeten bedekken met een dekentje tegen de vorst.” Woensdag wordt het nog kouder. “Dan zijn we er ook weer”, zegt Jill. “Dan gaan we de kraam helemaal dicht maken met plastic.”

Wind maakt het koud

Jopie Kaas staat al veertig jaar op de Bossche markt. Hij is ondanks de kou woensdag weer van de partij in Den Bosch, al is er een maar. “Ik kijk eerst hoe de wind staat. Als de wind op de kraam staat, dan draai ik om en ga ik naar huis.” De marktkoopman, die allerlei leuke tekstbordjes verkoopt, zegt dat zijn geheim bestaat uit twee onderbroeken. "Je moet je kruis warm houden.”

Koen en Liesbeth zijn ook wel blij met de kou omdat hun handel bestaat uit mutsen, sjaals, handschoenen en wanten. “Hoe kouder, hoe meer klanten”, zegt Koen.