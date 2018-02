Met gebroken pink en spierscheuring gaat zitskiër Linda van Impelen voor goud

EINDHOVEN - Een gouden plak. En als het even kan vijf; op alle alpine-disciplines eentje. Helemaal ondenkbaar is dat niet voor zitskiër Linda van Impelen (32) uit Mierlo. Ze won in januari nog goud op de World Cup in Slovenië. Op 1 maart vertrekt ze - als enige Brabantse deelneemster - naar Pyeongchang voor de Paralympische Spelen.

Het leven van de Mierlose kreeg in 2009 een drastische wending. Als onbezorgd studente toerisme brak ze tijdens haar stageperiode in Australië haar rug bij een auto-ongeluk. Ze liep een dwarslaesie op en kan sindsdien niet meer lopen. "Dat ongeluk was zó heftig", vertelt ze in de talkshow KRAAK. "Het was óf dit, óf ik was er niet meer geweest. Dan ben je superblij met de kansen die je nog krijgt."

Die dankbaarheid blijft. "Mijn doel in het revalidatiecentrum was mijn oude leven weer oppikken en doen wat ik daarvoor ook deed. Ik sta al sinds mijn zesde op de ski's. Ik wilde ook weer wakeboarden. Het bleek allemaal nog te kunnen, maar dan op een andere manier. Drie maanden na het ongeluk ben ik met zitskiën begonnen.''

Gebroken pink

Van Impelen gaat op de Paralympische Spelen skiën met een gebroken pink en een spier die bij de aanhechting van haar rib is gescheurd. Opgelopen in Canada eerder deze maand. "Ik ben gecrasht bij een training", legt ze uit. "Ik ben een paar keer over de kop geslagen en kwam in het ziekenhuis terecht. Het was nog even spannend of ik wel kon gaan."

Ze gáát hoe dan ook. Met gespalkte pink en eventueel een verdoving in haar spier. Met familie en vrienden in haar kielzog. "Die wedstrijden zijn eigenlijk hetzelfde als anders, met dezelfde tegenstanders. Maar dat er zo veel mensen mee gaan, maakt het heel speciaal."

Van Impelen komt uit op de disciplines slalom, reuzenslalom, supercombinatie, downhill en super-G.