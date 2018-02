Mathieu van der Poel sluit seizoen af met 32ste zege

OOSTMALLE - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in de Sluitingsprijs in Oostmalle zijn 32ste zege van het seizoen geboekt. Daarmee heeft de 23-jarige veelwinnaar een bijzonder succesvol seizoen in stijl afgesloten. Met zijn winst heeft hij het recordaantal zeges in één seizoen, dat hij afgelopen woensdag afpakte van de Belg Sven Nys, nog verder aangescherpt.

Van der Poel nam in Oostmalle meteen vanaf het begin het initiatief, maar toen het tempo even stilviel, ging de Belg Laurens Sweeck alleen in de aanval. Met nog drie rondes te gaan zette Van der Poel de achtervolging in, achterhaalde de Belg en ging er alleen vandoor. Sweeck eindigde als tweede voor David van der Poel.

Van der Poels grootste concurrent, wereldkampioen Wout van Aert, heeft zijn seizoen in het veld al beëindigd.

De zege bij de vrouwen ging naar de Belgische Loes Sels voor Maud Kaptheijns uit Veldhoven.