PSV maakt einde aan Kuipvrees met therapeutische zege: 'Ons strijdplan pakte heel goed uit' [VIDEO]

ROTTERDAM - Als PSV de laatste jaren daadwerkelijk leed aan ‘Kuipvrees’, was de dikverdiende overwinning van zondag een hele therapeutische. Nadat de Eindhovenaren voor de beker nog waren overrompeld in het Rotterdamse bastion van Feyenoord (2-0), waren ze ditmaal heer en meester: 1-3. ‘Ons strijdplan heeft heel goed uitgepakt.’

“Het zag er misschien makkelijk uit, maar dat was het niet”, zei doelman Jeroen Zoet na afloop. “We hebben er ditmaal vanaf minuut één veel energie in gestoken. Dat was ons strijdplan en dan heeft heel goed uitgepakt.”

“Het is zonde dat we nog een goal tegen krijgen door slecht uitverdedigen, maar de 3-1 was een tik en toen was het over.”

Fijne boodschap

De basisspelers kregen pas tijdens de ‘scrum’ vlak voor de wedstrijd van aanvoerder Marco van Ginkel te horen dat rivaal Ajax met 0-0 had gelijkgespeeld tegen ADO Den Haag. “Dat was een hele fijne boodschap”, aldus Zoet. “Wie weet was het een extra motivatie, maar ik denk niet dat je dat in de Kuip nodig hebt.”

Wie zondag ook een fijne boodschap kreeg, was Cody Gakpo. De 18-jarige Eindhovenaar mocht een paar minuten voor tijd zijn debuut maken voor de hoofdmacht van PSV. “Fantastisch, mooi om mee te maken. Nu maar hopen op meer minuten”, zei hij na afloop.

“Ik was niet zenuwachtig en wilde gewoon voetballen. Helaas was ’t kort, maar ik vergeet deze dag nooit meer.”