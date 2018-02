Memorabel weekend voor matchwinner Ben Rienstra: 'Mooi scenario'

TILBURG - Ben Rienstra maakte zondagmiddag de winnende treffer in de degradatiekraker tussen Willem II en Roda JC. Het maakte een mooi weekend extra speciaal. In de nacht voor het duel werd hij vader van een dochtertje.

“Na een dag dat ik niet geslapen heb, omdat mijn dochtertje vannacht geboren is, is dit wel lekker”, zei Rienstra met een grote glimlach in de mixed zone. De aanvoerder wilde zelf graag spelen tegen Roda JC. “Ik had het met mijn vrouw afgesproken. Als zij zich ok voelde en met ons dochtertje ging het goed, zou ik spelen. Mijn ouders en schoonouders zijn er ook, dus ik kon spelen.”

Hij speelde en scoorde de winnende, dat maakte het toch al mooie weekend nog mooier. “Dit weekendje gaan we wel opschrijven als memorabel.”





Adrenaline

Trainer Erwin van de Looi twijfelde geen moment over het opstellen van Rienstra. "Nee, eigenlijk niet. Zaterdag kwam hij voor de training naar me toe en zei hij dat zijn vrouw in het ziekenhuis lag. Slechte timing, zei ik toen. Na de training is hij naar het ziekenhuis gegaan. ’s Avonds hebben we contact gehad, toen zat het er wel waan te komen."

"Vanochtend hadden we weer contact, toen was hij vader geworden. Hij zou naar het hotel komen. IK heb gezegd: blijf thuis, pak nog twee extra uurtjes in bed en kom om één uur. Dan ga je gewoon spelen, puur op adrenaline. En dan kijken we hoe lang je het vol kan houden."

"Dat hij dan ook de winnende scoort, dat zijn scenario’s die soms heel mooi uitvallen.”

LEES OOK: Goede start is genoeg voor Willem II om degradatiekraker te winnen