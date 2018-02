Nixon kan begraven worden in Papoea, ruim 10.000 euro opgehaald bij inzamelingsactie

BOEKEL - Zijn wens komt uit: terugkeren naar West-Papoea waar hij geboren is. De verdronken Nixon (23) uit Boekel kan worden begraven in zijn geboorteland. Met een inzamelingsactie hebben zijn vrienden en vrienden 10.230 euro opgehaald, genoeg geld om het lichaam te repatriëren.

Zondag 18 februari kwam Nixon om het leven, nadat hij na een avondje stappen in de Dommel viel, vlakbij het Stratumseind in Eindhoven. "Hij was een jongen met een hartje van goud en had altijd een big smile op z’n gezicht”, vertelt een van z’n vrienden.

Op 9-jarige leeftijd kwam Nixon naar Nederland. Het gezin Kareth kwam vader Michael achterna, die vluchtte voor het Indonesische regime. Vader Michael is voorzitter van het West Papoea New Guinea National Congress (WPNGNC), een beweging die wil dat West-Papoea onafhankelijk wordt van Indonesië. Nixon was erg betrokken bij de politiek die zich in West-Papoea afspeeld. Hij wilde graag in de voetsporen van zijn vader Michael treden.

Zijn wens was om ooit nog eens terug te gaan naar (een vrij) West-Papoea. Veel mensen gaven tien euro, maar er zijn er ook die vijftig of honderd euro gaven, blijkt uit een overzicht van de donaties. Zowel vrienden en bekenden hebben gedoneerd, maar ook mensen die Nixon niet kenden.

Wanneer het lichaam wordt overgebracht is nog niet bekend.