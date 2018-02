Steekpartij in woning Veghel, vrouw zwaargewond

Bij een steekpartij in een woning aan het Bosven in Veghel is zondagavond een vrouw zwaargewond geraakt. Foto: Danny van Schijndel.

VEGHEL - Bij een steekpartij in een woning aan het Bosven in Veghel is zondagavond een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer wordt ter plaatse behandeld. Vanwege de ernst van de verwondingen is ook een traumahelikopter met medisch specialisten geland. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft vanwege de steekpartij een man in de woning aangehouden.

"De toestand van de vrouw is zeer ernstig," aldus de politie. Forensisch specialisten doen sporenonderzoek in de woning, dat zal vermoedelijk langere tijd in beslag nemen.