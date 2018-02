Koud!? Maak je borst maar nat, want het wordt deze week 'echt ijskoud'

EINDHOVEN - Vond je het vanochtend al koud? Maak dan je borst maar nat, want het wordt nog kouder in de koudste week van deze winter. Met name in de nacht naar donderdag wordt het ‘echt ijskoud’, waarschuwen de weerdeskundigen van MeteoGroup. De gevoelstemperatuur komt op de eerste dag van de weerkundige lente in alle vroegte waarschijnlijk uit op 17 of zelfs 18 graden onder nul.

En dat komt volgens de deskundigen maar weinig voor in Nederland. Bij een gevoelstemperatuur van -15 graden bestaat volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup de kans op bevriezings- en onderkoelingverschijnselen. Zijn advies wanneer je donderdagochtend vroeg naar buiten gaat, is dan ook je ‘heel goed in te pakken’. Vooral neus, oren en ogen zijn volgens hem kwetsbaar.

Maandag is het op veel plekken, ook in onze provincie, nog zonnig. Maar een stevige noordoosten wind zorgt ervoor dat het met temperaturen van rond het vriespunt aanvoelt alsof het -5 is. Dit ook midden op de dag.

Vanaf dinsdag komt de temperatuur overdag nog maar moeizaam boven het vriespunt uit. De zon laat zich steeds minder zien. En een aantrekkende oostenwind zorgt dus voor bijzonder lage gevoelstemperaturen. Duikt de gevoelstemperatuur onder de -15 graden dan geeft het KNMI waarschuwingscode ‘geel’ af.

Schaatspret?

De stevige wind is volgens MeteoGroup overigens nadelig voor de vorming van ijs. “Op grotere plassen en vaarten ligt nog helemaal geen ijs. En dat gaat er door de wind ook niet van komen”, verwachten de deskundigen. De komende dagen zullen schaatsliefhebbers het dus moeten hebben van ondergelopen weilanden en betonnen baantjes.

Aan de koudste week van deze winter komt eind van de week een eind. Vrijdag bestaat eerst nog de kans op plaatselijk wat sneeuw. En vanaf zaterdag is de kou uit de lucht.