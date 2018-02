'Negentig minuten lang heel goed', Willy van der Kerkhof laaiend enthousiast over PSV

EINDHOVEN - “Een geweldig elftal met een geweldig tactisch plan.” Willy van de Kerkhof had voor de verandering eens geen reden om te mopperen. Zijn PSV sloeg zondag dan ook een grote slag. De ploeg van trainer Phillip Cocu won overtuigend met 1-3 van Feyenoord. Eerder op de middag had naaste concurrent Ajax verrassend twee punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0).

Van de Kerkhof denkt dat die uitslag als doping heeft gewerkt voor de koploper in de eredivisie. “Ja dat geloof ik wel, het was ook heel tactisch dat Cocu net vóór de aftrap van de wedstrijd tegen Feyenoord vertelde dat Ajax gelijk had gespeeld. Dat geeft net wat procentjes meer motivatie om wat extra’s te doen.”

'Negentig minuten heel goed'

En dat deden de PSV’ers vanaf de eerste minuut. Van de Kerkhof: “Geweldig, het was vooral negentig minuten lang een hele goede wedstrijd. PSV was zeer dominant, speelde heel goed en creëerde veel kansen. Zo zie ik de ploeg graag voetballen: naar voren toe en op de tegenstander jagen. Dan zie je ook tot hoeveel PSV in staat is.”

Maar het weerwerk van de thuisclub was wel erg pover, moest ook de oud-speler van PSV en het Nederlands elftal erkennen. “Feyenoord zit in een moeilijke fase, dat is natuurlijk jammer voor die club. Heel veel spelers halen hun niveau niet. Ze staan nu 23 punten achter. Dat zegt genoeg”, aldus Van de Kerkhof, die er met zijn pet niet bij kon dat Robin van Persie de hele wedstrijd aan de kant bleef.

“Pierre van Hooijdonk (oud-spits van onder meer NAC Breda en Feyenoord, red.) stipte het zondagavond nog aan in NOS Studio Voetbal en misschien heeft hij wel gelijk: er zat een topspeler op de bank, Robin van Persie. Ik zou zo’n speler altijd in het team zetten. Ik kan niet begrijpen waarom Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst hem niet laat meedoen. Maar goed, daar moet je trainer voor zijn, denk ik.”

Willem II: blijven sprokkelen

Ook Willem II trok zondag in een eveneens uitermate belangrijke wedstrijd aan het langste eind. De tricolores wonnen de degradatiekraker tegen Roda JC met 1-0. Van de Kerkhof was er blij mee. “Die punten zijn bikkelhard nodig, Willem II moet zorgen dat het puntjes blijft sprokkelen. Dat zie ik ze ook wel doen, dit geeft weer motivatie voor de volgende wedstrijd.”

'Handen vol aan FC Utrecht'

Over een volgende wedstrijd gesproken: PSV krijgt zaterdagavond bezoek van FC Utrecht. De Domstedelingen hebben dit jaar onder de nieuwe hoofdtrainer Jean-Paul de Jong nog niet verloren. Van de Kerkhof ziet er niet tegen op: “FC Utrecht is inderdaad de volgende horde, nog negen te gaan. Utrecht heeft wel een goede ploeg, die de vierde plaats wil verdedigen. PSV zal er zijn handen aan vol hebben, maar als het team net zo speelt als tegen Feyenoord dan moet het ook dat varkentje kunnen wassen.”