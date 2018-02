Baby ontvoerd in Eersel: 'Kindje in Maxi-Cosi uit armen van vrouw gegrist'

EERSEL - Een baby is maandagochtend ontvoerd vanaf de parkeerplaats van de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel. Het kind is volgens de politie onder dwang meegenomen. Volgens omstanders liep een vrouw de supermarkt uit met in haar armen een Maxi-Cosi met hierin het kindje. Ze wilde naar haar auto lopen toen een man het babyzitje uit haar armen griste.

De politie is een grote zoektocht begonnen naar een donkerblauwe of zwarte Mercedes ML 270 met kenteken 94-GK-PB. Dit meldt ze in een Burgernetnericht, dat iets na tien uur maandagochtend is verstuurd aan omwonenden.

Het kind zou in deze auto zijn meegenomen. Hoe oud het kind is, wil de politie niet zeggen. Ook wil een woordvoerder het verhaal van de omstanders over de Maxi-Cosi niet bevestigen.

De politie vraagt omwonenden uit te kijken naar de auto, maar zelf geen actie te ondernemen. Medewerkers van de supermarkt hebben volgens onze verslaggever, die maandagochtend in Eersel was, niks gemerkt van de ontvoering. Het gebeurde op het parkeerterrein bij de supermarkt.

'Zaak in relationele sfeer'

Het gaat volgens de politie om een zaak in 'de relatiesfeer'. Meer wil ze op het moment niet kwijt over de ontvoering.