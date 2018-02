Tuinhuisje ingestort, medewerker van klusbedrijf raakt gewond in Wouw

WOUW - Bij een huis aan de Markt in Wouw is maandagochtend een tuinhuis ingestort. Een medewerker van een klusbedrijf is daarbij gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond halfelf. De man was aan het tuinhuisje aan het werken toen door nog onbekende oorzaak een muur omviel.

Puin

Mogelijk kwam het slachtoffer onder het puin terecht. Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen rukten uit om eerste hulp te verlenen.

Over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. Volgens de politie was het slachtoffer nog aanspreekbaar. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen.