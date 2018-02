Kou zorgt voor topdrukte bij installatiebedrijven, 5 tips om problemen te voorkomen

OSS - Bij verwarmingsmonteurs en installatiebedrijven staat de telefoon maandag roodgloeiend. In heel Brabant komen er tal van meldingen binnen over kapotte cv-ketels en verwarmingsinstallaties die de huizen maar niet warm krijgen.

"De telefoon staat roodgloeiend. We hebben vandaag al zeker 800 meldingen binnen gekregen", zegt servicemanager John van Orsouw van cv-installatiebedrijf Kemkens. Dat is zeker niet het enige bedrijf in Brabant waar de meldingen binnenstromen.

Bij Voss Installatie zien ze maandag precies hetzelfde gebeuren. "Het is vandaag zo ontzettend druk. Er blijven maar meldingen binnenkomen van cv-ketels die het begeven." Bij Immens Installatietechniek is het ook 'uitzonderlijk druk'.

'Kachels staan hele dag te werken'

Servicemanager John begrijpt wel dat er zoveel meldingen binnenkomen. "De kachels staan de hele dag te werken. Dan zie je dat onderdelen sneller kapotgaan en het nu niet meer aankunnen."

"Vaak gaan de telefoontjes ook over advies. Bijvoorbeeld hoe je het beste met je cv-ketel kunt omgaan of hoe je je huis goed warm krijgt." Voor de mensen thuis heeft John van Orsouw van Kemkens wel een aantal tips waar ze op moeten letten:

1. Verwarming niet te laag

"Zet allereerst de verwarming niet te ver naar beneden als je 's avonds gaat slapen", waarschuwt John. "Dus minimaal op 18 of 19 graden. Anders duurt het te lang om het huis weer warm te krijgen."

2. Waterdruk controleren

"Verder is het handig om even de waterdruk te controleren. De druk moet toch zeker tussen de 1 en 2 bar staan."

3. Warm krijgen duurt sowieso langer

Met de kou moet je er volgens John rekening mee houden dat het een stuk langer duurt om het huis warm te krijgen. "Als de temperatuur 1 of 2 graden omhoog moet, kan dat al snel een paar uur duren. Veel mensen denken dan dat de verwarming stuk is maar het duurt dan gewoon wat langer."

4. Water aftappen

Van alle kraantjes buiten, moet het water worden afgetapt om te voorkomen dat de leidingen daar kapot vriezen.

5. Hele huis extra opwarmen

Tot slot raadt John van Orsouw aan om alle ruimtes extra te laten opwarmen. "Zet nog even de verwarmingen in de rest van het huis wat meer open. Dan warmt het huis sneller op en moet het helemaal goed komen met de temperatuur in je woning."