Man steekt vrouw thuis neer en belt zelf de politie, 'leven slachtoffer in het ziekenhuis gered'

VEGHEL - De vrouw die zondag in haar huis in Veghel werd neergestoken, is daarna in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar wisten hulpverleners volgens de politie 'haar leven te redden'. De man die zondagavond werd aangehouden voor de steekpartij, is de 54-jarige partner van het slachtoffer. Ze wonen samen in het huis in Veghel waar de vrouw werd neergestoken.

De man belde om kwart voor acht zelf naar de politie. Nadat agenten en een ambulance bij het huis aan het Bosven in Veghel aankwamen, werd hij gearresteerd.

Ambulancepersoneel ontfermde zich op dat moment meteen over de vrouw. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. In het ziekenhuis wisten hulpverleners haar leven te redden.

'Ruzie in relationele sfeer'

Volgens de politie waren relatieproblemen de aanleiding voor de steekpartij. Dit wordt nog verder onderzocht. De leeftijd van het slachtoffer maakt de politie om privacyredenen niet bekend.