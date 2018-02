Man aangehouden die nog celstraf moet uitzitten, politie vindt messen in zijn auto in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een 42-jarige man uit Fijnaart is zondagavond in Etten-Leur aangehouden, omdat hij ervandoor ging bij een politiecontrole. In zijn auto werden twee messen en een houten balk gevonden. Ook had moest hij nog een straf uitzitten.

Agenten waren rond kwart voor elf onderweg naar een huis in de wijk Baai, omdat er een ruzie gaande was. Toen ze de straat in kwamen rijden, stopte een auto naast hen. Een van de agenten herkende de bestuurder. Hij was waarschijnlijk op de ruzie afgekomen.

Klemgereden

De politie wilde de man controleren, maar hij reed over de stoep weg. Daarbij ging hij rakelings langs iemand die een hond aan het uitlaten was. Uiteindelijk kon de man met behulp van een politieauto worden klemgereden.

De bestuurder stapte opgefokt uit de auto. Een van de agenten zag op de bestuurdersstoel een mes liggen. Bij verder onderzoek werd nog een mes en een houten balk in de auto gevonden.

Rijbewijs afgepakt

De automobilist is aangehouden. Zijn rijbewijs was verlopen en is ingenomen. Bovendien bleek dat er voor hem nog een vonnis open stond van 13 dagen cel of een geldboete.