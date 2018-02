Brandende vrachtwagen leidt tot forse vertraging voor verkeer op A50 bij Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een brandende vrachtwagen met samengeperst papier heeft enkele uren tot problemen geleid op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode. Het verkeer in de richting van Eindhoven moest volgens de ANWB enige tijd zelfs rekening houden met een vertraging van ruim een uur. Rond kwart over twee was het probleem opgelost.

Weggebruikers werden daarvoor, vanuit Oss, omgeleid via Den Bosch, over de A59 en de A2. De rechterrijstrook was toen afgesloten. De brand brak rond twintig over twaalf door nog onbekende oorzaak uit. De brandweer zette drie wagens in en had het vuur rond twee uur onder controle.