Schikkingsvoorstel KNVB: Boete van 7500 euro en wedstrijd zonder publiek voor Willem II

TILBURG - De KNVB heeft Willem II een schikkingsvoorstel gedaan naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de competitiewedstrijd tegen NAC. Het voorstel is een geldboete van 7500 euro en een thuiswedstrijd zonder publiek in de vakken A, B en C (Kingside). Er liep ook een vooronderzoek naar het gedrag van NAC-supporters, de Bredase club is echter vrijgesproken.

Op vrijdag 8 december speelden Willem II en NAC in Tilburg een competitieduel. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Na het laatste fluitsignaal gooiden supporters van de Tilburgse club vuurwerk en aanstekers op het veld, waar op dat moment spelers stonden, en in het uitvak. Maandag heeft de Tilburgse club het schikkingsvoorstel van de KNVB naar buiten gebracht.

Naast een geldboete van 7500 euro die Willem II moet betalen, moet de Kingside tijdens Willem II-FC Utrecht op zaterdag 31 maart dus leeg blijven. SeizoenClubCard-houders van de vakken A, B en C mogen ook niet ergens anders in het stadion de wedstrijd volgen.

Bij het schikkingsvoorstel is rekening gehouden met de openstaande voorwaardelijk straf van een thuiswedstrijd zonder publiek naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de play-offwedstrijd Willem II–NAC Breda van 22 mei 2016.

'Erg vervelend'

"Het is uiteraard erg vervelend dat alle seizoenkaarthouders van de Kingside de dupe worden van enkele personen die zich bij de wedstrijd tegen NAC niet hebben gedragen. Wij gaan dit voorstel, evenals de mogelijkheid om in beroep te gaan, intern bespreken", zegt algemeen directeur Berry van Gool op de website van de club.

Geen straf voor NAC

NAC is vrijgesproken na vooronderzoek. De aanklager betaald voetbal heeft besloten NAC geen sanctie op te leggen naar aanleiding van het gedrag van de fans tijdens de wedstrijd Willem II-NAC.

Er werd een vooronderzoek gestart naar het afsteken van vuurwerk, het gooien van voorwerpen richting het thuisvak, verbaal en fysiek geweld tegen stewards van Willem II en het aanrichten van vernielingen in het uitvak. Er volgt geen straf.