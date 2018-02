Amber alert voor ontvoerde baby Eersel, politie vermoedt dat ouders haar meenamen

EERSEL - De politie is al uren met man en macht op zoek naar Hannah Simons. Het meisje van zes maanden werd maandagmorgen ontvoerd op een parkeerplaats in Eersel. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar ouders Rowan Simons en Kim de Laat. Volgens de politie is de veiligheid van het kind in gevaar.

Hannah was door jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht. Haar pleegmoeder droeg het kindje maandagmorgen in een Maxi-Cosi toen de baby met geweld uit haar handen werd gegrist. Dat gebeurde omstreeks negen uur op de parkeerplaats van de Lidl aan de Nieuwstraat.

De politie vermoedt dat de biologische ouders, Rowan Simons (25) en Kim de Laat (26), de baby hebben meegenomen in een donkere Mercedes ML 270 met het kenteken 94-GK-PB. Hannah is het enige kind van beide ouders die geen vast woonadres hebben.





Burgernet

Direct na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd werd door de recherche in Eindhoven op diverse manieren getracht in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op social media, leidden tot meerdere reacties van burgers die nu verder worden onderzocht.

Er zijn tot nu toe geen concrete zoeklocaties geweest. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en heeft contact opgenomen met de autoriteiten in België en Duitsland. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid van het kind is een AMBER Alert verstuurd.

Ouders niet zelf benaderen

De politie vraagt om tips maar geeft het advies de ouders niet zelf te benaderen. Tipgevers kunnen de politie bellen.