Knalroze 'burn-out-ballonnen' hebben trieste boodschap: 'Er wordt teveel van mensen verwacht'

BREDA - Knalroze ballonnen met foto’s eraan. Het klinkt heel feestelijk, maar niets is minder waar. Op de zwart-witfoto’s staan portretten van jonge mensen met een burn-out. Treinreizigers werden er maandagochtend, onderweg naar station Breda, mee geconfronteerd.

Het leven moet een feestje zijn en toch waren er nog nooit zoveel depressies en burn-outs als nu. Vooral jongeren ervaren veel sociale druk.



Beste kant

Om aandacht te vragen voor de impact van burn-outs bedachten Francien van Capelle en Ilja Kramer uit Breda het project 'We moeten weer knallen'. De feestelijke ballonnen benadrukken het grote contract met de foto’s van uitgebluste, jonge mensen.



"Je wilt toch altijd het beste uit jezelf halen en je ziet het ook weer bij anderen", vertelt Ilja. "Iedereen probeert zich van zijn beste kant te laten zien, terwijl dat niet altijd reëel is."



Teveel verwachtingen

De treinreizigers waren onder de indruk van de droevige foto's. "Het is heel indrukwekkend. Ik werk zelf in het onderwijs, een beroepsgroep waar veel mensen burn-outs hebben", vertelt een jonge docent. "Het is iets waar we heel veel mee bezig moeten zijn en waarvan we ons ook af moeten vragen hoe het komt. Er wordt misschien net iets teveel van mensen verwacht en eigenlijk wordt de lat steeds hoger gelegd. Sommigen kunnen dat wel aan, sommigen niet."



Een studente herkent het probleem ook. "Tegenwoordig wordt de druk wel heel hoog gelegd. Niet alleen vanuit school, maar ook van ouders. Je moet een lening hebben, als je dan je studie niet haalt dan zit je in de shit."