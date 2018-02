Politiemol Mark M. meldt zich bij justitie en zit nu achter slot en grendel

ROERMOND - Politiemol Mark M. zit vast in een Huis van Bewaring, ergens in Nederland. Hij meldde zich maandagmorgen bij de politie in Roermond. De man uit Weert werd vorige week onder meer wegens het doorspelen van geheime informatie aan criminelen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Het Openbaar Ministerie heeft niet bekend gemaakt waar de politiemol nu vastzit. Mark M. was vorige week niet aanwezig bij de uitspraak van zijn rechtszaak. Hij zat in de Oekraïne waar hij met zijn vrouw woont. Zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, liet toen gelijk weten dat zijn cliënt zich maandag, vandaag dus, zou melden. Volgens Kuijpers is 'alles volgens afspraken verlopen', zo laat hij vanuit het buitenland weten.

Hoger beroep

Het is nog de vraag hoelang Mark M. uiteindelijk achter slot en grendel blijft. Hij gaat in hoger beroep. Het gerechtshof zou hem dan een lagere straf kunnen opleggen.

LEES OOK: Hoe liep politiemol Mark M. tegen de lamp? Een reconstructie

De man werkte bij de Nationale Recherche in Eindhoven. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan computervredebreuk en witwassen.