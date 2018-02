Boze automobilist slaat andere bestuurder tanden door de lip

KAATSHEUVEL - Een verkeersruzie in Kaatsheuvel is flink uit de hand gelopen. Twee mannen kregen mot met elkaar nadat de een de ander geen voorrang gaf op de Marktstraat. Er viel een rake klap. Een 22-jarige Tilburger is opgepakt voor mishandeling.

Een 26-jarige man uit Loon op Zand deed zondagmiddag aangifte, nadat hij een harde stomp in zijn gezicht had gekregen. Hierdoor zaten er een paar tanden door z’n lip. Volgens de Tilburger haalde hij uit in een reflex, omdat het slachtoffer grof tegen hem had lopen schelden en daar was hij niet van gediend.

'Zocht zelf confrontatie'

Volgens een getuige zit het iets anders. De verdachte zou juist zelf de confrontatie met de andere bestuurder hebben gezocht. Na het uitdelen van de klap ging de dader er vandoor. Agenten zagen de man uren later in een andere straat, waarop hij werd aangehouden