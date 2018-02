De Olympische Spelen zijn nu echt voorbij, het ging van een dramatische val tot historisch goud

PYEONGCHANG - De olympische sporters komen maandag weer aan in Nederland. Na twee weken wintersport in Zuid-Korea zijn de Olympische Spelen nu echt klaar. Drie Brabantse sporters waren in Pyeongchang. Wat zijn de meest bijzondere momenten van Ireen Wüst, Niek van der Velden en Cheryl Maas?

Goud voor Wüst

Na goud in 2006 (Turijn), 2010 (Vancouver) en 2014 (Sotsji) pakte Ireen Wüst ook in Pyeongchang goud. Voor de vierde spelen op rij pakte ze goud op een individuele afstand. Ze is de eerste sporter die dit wist te presteren op de winterspelen. Exact twaalf jaar na haar eerste gouden medaille was ze de snelste op de 1500 meter. "Dit is een droom die uitkomt. Fantastisch. Het zijn ook mijn laatste Spelen. Voor nu is het even af. Dit pakken ze me niet meer af", was de eerste reactie van Wüst na haar gouden race.





Fatale val Van der Velden

Niek van der Velden zou als eerste Nederlandse sporter in actie komen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat was de bedoeling, maar uiteindelijk kwam hij helemaal niet in actie. De zeventienjarige snowboarder uit Nispen viel tijdens de warming-up voor de eerste run op het onderdeel slopestyle. Hij liep een zware breuk in zijn rechterarm op.





Tranen bij Wüst

Drie dames waren blij en trots op olympisch zilver, maar Ireen Wüst liet haar tranen de vrije loop. Ze huilde nadat ze op de ploegenachtervolging met haar teamgenoten geklopt was door Japan. Niet vanwege het mislopen van het goud. Op dat moment besefte ze dat het haar laatste olympische race was.





Woedende Maas

Cheryl Maas kwam op twee onderdelen in actie op de Olympische Spelen. In de laatste training voor het onderdeel Big Air ging het niet lekker bij de snowboardster. Na haar vijfde run op de training liet ze zich van haar slechtste kant zien. Ze gooide met haar snowboard, trapte er nog eens tegen en ging vervolgens mokkend naast de baan zitten. Misschien was het een voorbode voor de kwalificatie, dat ze voelde dat het niet haar moment zou worden. In de kwalificatie kwam ze ten val. Haar Olympische Spelen eindigde zo in mineur.