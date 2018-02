Willem II neemt vanuit wedstrijd tegen Roda JC weinig mee naar De Kuip: 'Snel vergeten'

TILBURG - De spelers en technische staf van Willem II zijn maandagochtend lekker wakker geworden. De winst op Roda JC zorgde zondag voor opluchting. Lang kan de Tilburgse club niet genieten van de winst. Woensdagavond wacht de volgende wedstrijd. Dan speelt Willem II tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker. Darryl Lachman heeft vertrouwen voor dat duel.

Lachman neemt uit de wedstrijd tegen Roda JC weinig mee naar Rotterdam. “We moeten het eerste half uur meenemen en de rest snel vergeten”, zegt Lachman met een glimlach. “Los van het verdedigende dan, want verdedigend stond het goed. Maar we moeten het voetballende vermogen van het eerste half uur meenemen en de rest vergeten.”

'Unieke kans'

De focus ligt op het bekerduel met Feyenoord, al staat er zaterdag ook een competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma. Volgens Lachman moet Willem II gewoon twee keer vol voor de winst gaan. “Er zijn kansen tegen Feyenoord. Als je aan voetballen toekomt, dan kunnen we het zelfs Feyenoord lastig maken. De competitie is natuurlijk heel belangrijk. Maar dit is een unieke kans om naar de finale te gaan.”

“We gaan alles geven. Hopelijk halen we de finale. Als dat niet lukt, moeten zaterdag gewoon drie punten pakken”, aldus Lachman.





Megastunt

Trainer Erwin van de Looi kijkt uit naar het duel in De Kuip. Hij hoopt op de juiste spanning binnen zijn selectie. “Tegen Roda JC hadden we de spanning van ‘dit mag niet misgaan’. Nu moet er andere spanning zijn. We kunnen iets geweldigs bereiken. We zijn de underdog en kunnen voor een megastunt zorgen. We kunnen iets unieks voor de club doen.”

Van de Looi gaat er met zijn ploeg alles aan doen de finale te halen. “Ik heb ergens gelezen dat Willem II de halve finale van de beker moet laten lopen voor de wedstrijd tegen Heerenveen. Als je dat denkt, ben je geen sportman geweest en heb je zeker geen finale gespeeld. Voor een speler van Willem II kan dit iets eenmaligs zijn, dat kun je niet laten lopen.”