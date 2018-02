Servicemonteur Edwin Jansen haalt mensen uit de kou: 'Dit zijn de mooiste dagen van het jaar'

ROSMALEN - Hij heeft het er maar druk mee. Edwin Jansen is servicemonteur en rijdt de provincie door om kapotte cv-ketels te maken. Nu met de koude dagen staat zijn telefoon roodgloeiend.

Koud krijgt hij het niet, want hij is de hele dag bezig. Maar hij klaagt geen moment: "dit zijn toch de mooiste dagen van het jaar. Dan komt het servicemonteur-werk echt voor de dag hè?", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Op maandagmiddag is het -1 graden als Jansen naar Rosmalen rijdt om de cv-ketel in een woonhuis voor mensen met een zware handicap te repareren. Begeleider Marga van der Laan is blij met zijn komst. "Edwin is hier al wel vaker geweest, we hebben eerder problemen gehad met onze cv-ketel.



In het huis waar Van der Laan werkt wonen tien mensen die allemaal een zware handicap hebben. "Een kapotte cv-ketel is echt heel vervelend want dan kunnen wij onze mensen niet douchen. De slaapkamers zijn ook koud dus het is niet prettig om op bed verzorgd te worden. Het is fijn dat Edwin het weer gemaakt heeft."

Edwin doet het met liefde en plezier. "Op zulke dagen rijd ik overal naartoe en maak ik heel veel mensen blij. Dat is het mooiste van het vak."