Ouders die gezocht worden voor ontvoeren eigen baby zijn oplichters, stellen gedupeerden online

HANDEL - Het stel dat maandagmorgen hun uit huis geplaatste baby Hannah Simons ontvoerde, lijkt een oplichtersduo te zijn dat al langer actief is. Op internet worden Rowan Simons en Kim de Laat ook wel de ‘Bonnie en Clyde’ genoemd van Oost-Brabant. Ze worden met spoed gezocht door de politie sinds ze er met de baby vandoor gingen. Volgens de politie is de veiligheid van het zes maanden oude meisje in gevaar.

Rowan Simons, de vader van de ontvoerde Hannah, staat online vooral bekend om zijn frauduleuze praktijken met zijn bedrijf in parketonderhoud. Meer dan twintig mensen zeggen in recensies opgelicht te zijn door Simons' Parketservice Gemert gevestigd in Handel. Hij zou mensen vooraf laten betalen voor het onderhoud aan hun vloer, maar komt vervolgens zijn afspraken niet na.

'Steeds duiken ze weer ergens op om hetzelfde te doen', zo is te lezen in een van de vele negatieve reviews over het stel. De politie Gemert-Bakel zou een dossier hebben opgebouwd met verschillende aangiftes tegen het duo, dat inmiddels geen relatie meer zou hebben.

'Ik repareerde zijn auto, maar kreeg nooit betaald'

Mensen die klusjes uitvoeren voor het duo, hebben ook slechte ervaringen met ze, zo is te lezen in een bericht dat in augustus wordt geplaatst. “Ik heb slechte ervaringen met Simons en zijn hoogzwangere vrouw. Ik heb de auto van hen gerepareerd, maar nooit betaald gekregen.”

Een ander schrijft in diezelfde periode: “Ik heb ooit marketingcampagnes voor Rowan Simons opgezet. Uiteraard is de factuur nooit betaald.”

Waarschuwing op Facebook

Op Facebook ging eind januari nog een bericht rond waarin gewaarschuwd wordt voor Simons en De Laat. Daarin werd gemeld dat het duo vooral autobedrijven oplicht. “Hij laat bijvoorbeeld onderhoud doen waarna hij de auto meeneemt en vervolgens niets meer van zich laten horen. Of koopt hij een auto en vertrekt met veel leugens en vervalsingen om vervolgens niet meer terug te keren”, zo is te lezen.