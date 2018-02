1500 kilo coke ter waarde van 37 miljoen tussen ananassen, drugsvangst november groter dan gedacht

BREDA - De cocaïnevangst van vorig jaar november in Oudenbosch was veel groter dan werd aangenomen. Aanvankelijk werd door de politie melding gemaakt van zeker duizend kilo maar bij nader onderzoek blijkt het te gaan om bijna 1500 kilo. Geschatte waarde: 37 miljoen euro. Dat bleek maandagmiddag op de eerste openbare en tussentijdse rechtszaak over de drugszaak.

De politie vond op dinsdag 14 november 2017 de coke in een koelvrachtwagen die in loods stond aan de Industrieweg in Oudenbosch. De drugs zaten verstopt onder een lading ananassen. De container met drugs was ingevoerd via de haven van Antwerpen.



Veel geld

De meeste verdachten waren binnen toen de politie binnen viel. Eentje (Mike H.) werd opgepakt in een chalet bij Hank. Hij had 90.000 euro op zak en twee rolex-horloges met een waarde van 18.000 euro, staat op zijn dagvaarding.



In totaal zijn er zes verdachten opgepakt in deze zaak. Vijf zitten er nog vast. Het gaat om twee Roosendalers, Eric van O. (53) Mike H. (32) en geboren Roosendaler Nico de C. (27) die in het Zeeuwse Kapelle woont. Twee verdachten zijn Albanezen. Het gaat om Jashar K. (29) en Redi K. (29).



'Overstelpt met cocaïnetransporten'

Op de eerste rechtszaak vroegen de meeste advocaten vrijlating, om diverse redenen zoals gezondheid of financiële problemen. De advocaat van Redi K. noemde zijn rol beperkt en vertelde dat hij er niks mee te maken had, dat hij alleen 'sjouwer' was.



De officier van justitie verzette zich tegen alle vrijlatingsverzoeken. Volgens haar gaat het om misdrijven waarop zware straffen staan. "We worden in het zuiden overstelpt met cocaïnetransporten. Een grote organisatie moet daar achter zitten", zei ze op de zitting.

Transport

Volgens de officier was het de bedoeling dat deze lading drugs uit Antwerpen zou worden overgeladen in Oudenbosch in een bestelbus. Daarna zou alles naar een andere lokatie gaan.



De rechtbank beslist dinsdag of er verdachten worden vrijgelaten uit hun voorrarrest. De inhoudelijke rechtszaak laat nog zeker een half jaar op zich wachten.



Antwerpen

2017 was een recordjaar. Nooit eerder werd er zoveel coke onderschept in of onderweg naar West-Brabant. Bijna alles komt uit de haven van Antwerpen. De stad zelf kampt ook met groeiende problemen door de drugs. Vorige week presenteerde burgemeester De Wever een plan van aanpak. Zo komt er een speciaal team (het Kali-team), verdachte containers moeten voortaan altijd door een scan, er komt camerabewaking en Antwerpen gaat intensiever samenwerken met andere landen om de coke-import tegen te houden.