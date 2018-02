'Blijkbaar zijn we vogelvrij in Tilburg', NAC-supporters verbaasd over straf Willem II

BREDA - De supporters van NAC reageren verbaasd op het schikkingsvoorstel dat de KNVB heeft gedaan aan Willem II. Die club hangt 7500 euro boete boven het hoofd en de Kingside moet tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht leeg blijven. Dat komt omdat Tilburgse fans op 8 december met vuurwerkfakkels naar de spelers van NAC en de Bredase aanhang gooiden. "Wij zijn blijkbaar vogelvrij in Tilburg."

Geert van Poppel was er in december zelf bij. Hij stond in het uitvak in Tilburg en zag brandende fakkels op zichzelf en zijn medesupporters van NAC afkomen. Ook de spelers van de Bredase ploeg werden na afloop met vuurwerk en aanstekers bekogeld.



"Ik vind de schikking schandalig", zegt Geert van Poppel, voorzitter van de Clubraad van NAC. "En niet alleen ik, want ik heb veel mensen gesproken uit alle geledingen van onze club. Moeten er eerst doden vallen? Het is een belachelijke beslissing."



'Ze komen ermee weg'

Van Poppel heeft moeite met de strafmaat. Zijn verwachting was dat Willem II -naast de boete- een thuiswedstrijd geheel zonder publiek zou moeten spelen. De Tilburgse club had bij de voetbalbond namelijk nog een voorwaardelijke straf uit staan vanwege eerdere ongeregeldheden. Ook tegen NAC. De schikking, alleen de Kingside (de vakken A, B en C) moet leeg blijven, is volgens hem dan ook een soort 'juristenlogica'.



"Ze worden eigenlijk helemaal niet bestraft", zo meent de voorzitter van de Clubraad van NAC. "De bezettingsgraad van het stadion in Tilburg is namelijk tachtig procent. Dan kopen ze te toch gewoon een kaartje voor een andere tribune. Dit is niet te verkopen, ze komen er gewoon mee weg", aldus Geert van Poppel. Dat mag overigens officieel niet, SeizoenClubCard-houders van de vakken A, B en C mogen ook niet ergens anders in het stadion de wedstrijd volgen. Dat is in de straf bepaald.

Vogelvrij in Tilburg

De rivaliteit tussen NAC en Willem II is groot en speelt hier ook wel een rol. "Natuurlijk, als NAC'er gun je Willem II weinig", stelt Van Poppel. "Maar dit kunnen wij Willem II niet kwalijk nemen. Die hebben zichzelf goed verkocht tijdens het onderzoek."



"De vraag is meer hoe de strafmaat is bepaald. Waar ligt de grens? In 2009 kreeg NAC door het afsteken van fakkels wel een wedstrijd zonder publiek als straf (en 15.000 euro boete, red.). En die fakkels werden gewoon vastgehouden, daar werd niet mee gegooid. Er had hier een signaal afgegeven moeten worden, want het veiligheidsapparaat in Tilburg is al jaren niet op orde. Het is nu een soort vrijbrief geworden. Blijkbaar zijn wij vogelvrij in Tilburg. Je kunt dus ongestraft fakkels naar mensen gooien."



Normalisatie

"Wij gaan er over nadenken hoe we een statement kunnen maken richting Tilburg. Wij zouden van Willem II in april geen uitpubliek kunnen toelaten, maar dat is geen oplossing. Dan lijden de goeden onder de kwaden. En bovendien maakt het publiek de derby ook mooi. Wij strijden juist voor normalisatie in het voetbal."