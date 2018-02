Werden twee filialen van McDonald's overvallen door dezelfde dader met opvallend zware stem?

BREDA - Twee overvallen op vestigingen van McDonald's in Breda en Etten-Leur vertonen veel gelijkenis. Ze lijken het doelwit van een en dezelfde overvaller met een opvallend zware stem.

Een vestiging van McDonald's aan de Backer en Ruebweg in Breda is zondagavond 12 november 2017 het doelwit van een overvaller. Rond tien uur loopt er iemand met een pistool rond op het terrein die vrijwel meteen naar binnengaat bij het fastfood-restaurant.

Afgeroomd

Hij trekt zich niets aan van de bezoekers die op hun bestelling staan te wachten. Iedereen schrikt zich rot van de overvaller met zijn wapen. Terwijl de dader de medewerkster bedreigt, moet zij geld in een blauwe plastic stoppen. Veel is dat niet want zoals de gewoonte is, wordt de dagopbrengst geregeld 'afgeroomd'. Er zitten slechts kleine bedragen in de kassa.

De overvaller verdwijnt vervolgens rennend uit het zicht, steekt de drukke Backer en Ruebweg over en verdwijnt in de bosjes in de richting van de wijk Haagse Beemden. De politie sluit niet uit dat de dader daar goed de weg kent of dat een handlanger hem daar heeft opgewacht.

Etten-Leur

De politie vermoedt dat dezelfde overvaller twee maanden later weer zijn slag heeft geslagen bij de McDonald's aan het Trivium in Etten-Leur. Op 14 januari, in de nacht van zondag op maandag rond kwart over een, loopt hij weer met een pistool naar binnen. De dader houdt de medewerkster onder schot terwijl zij geld uit de kassa over moet hevelen in een rood tasje.

Met een speurhond pikt de politie een interessant spoor op. Dat leidt vanaf McDonald's naar een parallelweg achter de zaak, richting de Hoge Vaartkant die over de A58 loopt. Daar stopt het spoor. De politie vermoedt dat de overvaller mogelijk in een auto of op een scooter is gestapt. De meest opvallende gelijkenis met de overval in Breda, is de opvallend zware stem van de dader.

Signalement

De politie zoekt mensen die mogelijk iets meer kunnen vertellen over de dader of zijn vluchtweg. Mogelijk heeft de overvaller vooraf de omgeving verkend. Het gaat om een getinte man tussen de 20 en 30 jaar. Hij was tussen 1.70 en 1.80 meter lang, droeg donkere kleding. De overvaller gedroeg zich zeer agressief en sprak 'straattaal' met een accent.