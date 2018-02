Tilburgse jongen (11) overvallen in zijn huis door vier inbrekers

TILBURG - Een jongetje van elf jaar heeft doodsangsten uitgestaan toen hij het slachtoffer werd van een woningoverval. Hij stond op 7 december 2017 oog in oog met vier inbrekers die hem niet alleen bedreigden maar ook mishandelden.

Het slachtoffer was die avond alleen thuis in de Matterhornstraat op het moment dat vier mannen de voordeur forceerden en zich naar binnen drongen. Het jongetje wordt bedreigd en geslagen door de overvallers. Zo hopen ze te achterhalen waar ze in de woning geld kunnen vinden. Even later zijn ze weer verdwenen.

LEES OOK: Vier inbrekers slaan jongen (11) bij zoektocht naar geld

Aan de hand van beveiligingscamera's weet de politie te achterhalen dat de vier overvallers gebruik maakten van een 'sportieve, donkere' Seat Leon. De auto wordt keurig in het parkeervak op de hoek van het huis geparkeerd.

Getuigenoproep

Het lukt de inbrekers niet om meteen de voordeur te openen. In de tussentijd passeren diverse automobilisten die mogelijk iets gezien hebben. Ook bij het verlaten van het pand zijn er meerdere omstanders in de buurt. Een daarvan is een voetganger die op korte afstand op de stoep loopt terwijl de overvallers naar buiten komen.

De politie roept iedereen op die iets gezien heeft, om dit te melden. Volgens getuigen waren de daders ongeveer even lang en ging het om jonge getinte 'gastjes'. Ze droegen alle vier glimmende, gewatteerde winterjassen met capuchons.

Tips zijn welkom via 0800-6070 en informatie kan ook anoniem worden gegeven via 0800-7000.