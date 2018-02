Nieuwe aanval door Maarten van der Weijden op wereldrecord langeafstandszwemmen

OOSTERHOUT - Opnieuw gaat marathonzwemmer en Olympisch kampioen Maarten van der Weijden het wereldrecord langeafstandszwemmen aanvallen en tergelijketijd zich voorbereiden op het zwemmen van de Elfstedentocht. De 24-uurs zwemmarathon gaat plaatsvinden in Zwembad De Warande in Oosterhout, het zwembad waar Van der Weijden ook maandag weer urenlang in het water lag. De nieuwe aanval op het wereldrecord langeafstandszwemmen gaat donderdagmiddag 1 maart om vier uur van start en kan zelfs langer dan 24-uur gaan duren!

Echt de publiciteit gezocht, dat hij een nieuwe poging gaat doen om het wereldrecord te verbreken, heeft Maarten van der Weijden (nog) niet gedaan. Op de hoogte waren wel wat insiders en bezoekers van zwembad De Warande. Op de website van het zwembad en bij de ingang worden zwemmers al langer geïnformeerd, dat donderdag en vrijdag delen van het 50 meter zwembad afgesloten zijn voor een 24-uurs recordpoging. Bij de kassa wordt bevestigd dat het inderdaad gaat om 24-uurs zwemmarathon door Maarten van der Weijden, Met de toevoeging. "Een poging om het wereldrecord te verbreken."



Zwemmarathon/WR-poging

Net als een jaar geleden vindt de zwemmarathon/recordpoging plaats in een 25-meter zwembad. In Oosterhout zetten ze donderdag halverwege het 50 meter-bad een klapwand omhoog, om op die manier een 25-meter bad te creëren. In het Oosterhoutse zwembad was Van der Weijden maandag bezig met zijn waarschijnlijk laatste training voor de nieuwe WR-poging van donderdag. En die training onderbrak hij niet voor vragen. Het ging heen en weer en weer weer, uren achter elkaar.



Vorig jaar mei wist van der Weijden in Amsterdam 99,5 kilometer af te leggen in 24-uur tijd. Terwijl het record stond en staat op 101,9 kilometer. Het huidig wereldrecord zwemmen werd in 1989 neergezet door de Zweed Anders Forvass. Om die afstand te verbreken moet Van der Weijden 4080 baantjes zwemmen op een 25-meterbaan. Direct na de mislukte poging van vorig jaar vertelde Maarten dat hij kapot was gegaan "Ik heb me heel beroerd gevoeld De eerste 18 uur dacht ik kans op het record te hebben, maar daarna ga je zo stuk. Dan is het wel gedaan."



Het kan zelfs meer dan 24-uur zwemmen worden

Als het in Oosterhout meezit en de in Waspik wonende Van der Weijden zit na 24-uur nog niet helemaal stuk, dan is het de bedoeling dat hij ook na die 24 uur door blijft zwemmen. Die extra uren zijn dan een onderdeel van de voorbereiding op die andere mega-zwemtocht, die over iets meer dan vijf maanden gaat plaatsvinden. Maarten van der Weijden wil dan de Elstedentocht zwemmend afleggen. In drie dagen en twee nachten hoopt hij de ongeveer 200 kilometer lange tocht te volbrengen.



Maar allereerst ligt de focus op het in 24-uur zoveel mogelijk kilometers te maken en als tweede op het verbreken van het WR-langeafstandszwemmen. Donderdagmiddag gaat Van der Weijden van start in Zwembad de Warande in Oosterhout. Het ultieme doel is om in 24-uur meer te zwemmen dan 101,9 kilometer en om door te zwemmen, ook na 24-uur.