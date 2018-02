Emotionele Ireen Wüst gehuldigd in Amsterdam, 'grootste Olympiër aller tijden'

AMSTERDAM - De 'grootste Nederlandse Olympiër aller tijden' wordt ze terecht genoemd. Ireen Wüst won bij vier Olympische Spelen vier keer goud. Een ongekende prestatie. Met tranen in haar ogen werd ze gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Dat zijn de prijzen die de Nederlandse sporters binnensleepten op de Olympische Winterspelen in PyeongChang. Wat Ireen Wüst het meest bijblijft van de afgelopen weken? "Het goud op de 1500 meter", vertelt de Goirlese zichtbaar geëmotioneerd tijdens de huldiging. 'Bijzonder, echt bijzonder."