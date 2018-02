Pleegouders van ontvoerde baby Hannah maken zich ernstige zorgen, 'We hopen dat iedereen mee zoekt'

EERSEL - De pleegouders van de ontvoerde baby Hannah doen een dringende oproep aan iedereen in Nederland, Duitsland en België om mee uit te kijken naar hun pleegkind. Het meisje van zes maanden werd maandagochtend ontvoerd door haar biologische ouders. De pleegouders maken zich sindsdien ernstige zorgen om Hannah, zo laat de pleegvader weten aan Omroep Brabant. “Het is onwerkelijk wat er allemaal gebeurt.”

Sinds december zijn ze de pleegouders van baby Hannah. Ze kwam bij hen thuis als een meisje dat voelbaar gespannen was. Maar ze kreeg een nieuw huis, een veilig thuis en bloeide op. Totdat ze maandagmorgen werd ontvoerd door Rowan en Kim, de biologische ouders van het meisje.

Geheime plaatsing

Hannah werd uit huis geplaatst toen ze zes weken oud was. Ze verbleef een tijdje in het ziekenhuis en ging daarna naar een pleeggezin. Daar escaleerde de situatie al snel, door onder meer bedreigingen van Rowan tegenover de nieuwe pleegouders.

Een geheime plaatsing volgde bij de huidige pleegouders van Hannah. Rowan mocht zijn kind niet meer zien. Kim wel, tijdens speciale bezoekmomenten op een externe locatie zag ze Hannah twee keer in de week. "Dat ging altijd goed, ze had fijne momenten met haar."

Alles leek dan ook goed te gaan. Tot vanochtend. "Mijn vrouw doet iedere maandagochtend boodschappen bij de Lidl. Vanochtend was dat niet anders. Maar toen ze haar spullen in de auto legde, kwam Rowan op haar af."

'Mijn vrouw kon hier niet tegenop'

De pleegmoeder van Hannah probeert Rowan tegen te houden. "Ze zei nog: 'Dit is niet slim, stop hiermee.' Maar praten had geen zin." Op dat moment komt Kim erbij en wordt er getrokken aan de Maxi-Cosi. De pleegmoeder krijgt een harde klap op haar borst, waarna Hannah met veel geweld wordt meegenomen. Rowan en Kim springen in de auto en slaan op de vlucht. "Mijn vrouw kon hier echt niet tegenop."

Ondanks het heftige en gewelddadige moment, handelt de pleegmoeder nog rationeel. "Ze heeft het kentekennummer onthouden en de politie gebeld."

"Ze heeft alles gedaan wat ze kon. Dat heeft ze echt goed gedaan. Maar toch heeft ze veel verdriet, dit heeft echt veel impact op haar. Het is heel bizar als ze zo uit je armen wordt gerukt."

Ontvoering uitvoerig voorbereid

Het heeft er alle schijn van dat de ontvoering uitvoerig is voorbereid. "Het lijkt erop alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme. We kregen daar al eerder berichten over, maar we hebben ons niet bang laten maken. We hadden natuurlijk nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren."

De pleegouders hebben nu maar één wens: dat Hannah zo snel mogelijk in veiligheid gebracht wordt. "Dit is een heel zorgwekkende situatie. Hannah is meegegaan met twee mensen die niet op de hoogte zijn van wat ze op dit moment nodig heeft. Hannah zal daar zelf heel erg op reageren, zeker met haar gehele geschiedenis en de benarde situatie waarin ze nu zit."

Ouders niet zelf benaderen

De politie vermoedt dat de biologische ouders, Rowan Simons (25) en Kim de Laat (26), de baby hebben meegenomen in een donkere Mercedes ML 270 met het kenteken 94-GK-PB. De politie geeft mensen die iets weten het advies de ouders van Hannah niet zelf te benaderen. Tipgevers kunnen de politie bellen via 0800-6070.