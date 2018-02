Kinderen het huis uit, hond er in! Ruud en Joke zorgen voor een pleegpuppy

CROMVOIRT - Ze hadden al een hond, maar nu de kinderen het huis uit zijn vonden ze een extra viervoeter in huis eigenlijk wel gezellig. Ruud en Joke de Jong uit Cromvoirt hebben een pleegpuppy. De labrador, genaamd Ziggy, wordt door het echtpaar klaargestoomd om als blindengeleidehond aan de slag te gaan.

KNGF geleidehonden leidt jaarlijks zo’n tweehonderd hulphonden op. Voor die honden zijn ze constant op zoek naar pleeggezinnen. Ruud en Joke zagen een jaar geleden een oproep en waren direct overtuigd: “We zijn sowieso enorme dierenliefhebbers”, zegt Joke. “Twee collega’s van mij zijn blind, ik zie hoe een hond hun leven heeft verrijkt. Dat was echt een extra motivatie om een pleeghond in huis te nemen.”

Leren

Toen Ziggy zeven en een halve week oud was kwam ze bij Ruud en Joke in huis. “Het is zo leuk om zo’n klein mormeltje elke week te zien groeien. En af en toe lekker kroelen en knuffelen is natuurlijk ook heerlijk.”

Ruud is het meest bezig om Ziggy te leren hoe het is om met de bus te gaan, door een drukke winkelstraat te lopen of op het station op een trein te wachten. Dat veranderde zijn eigen leven ook: “Ik deed vroeger alles met de auto, nu heb ik een ov-chipkaart en doe ik thuis de boodschappen, haha!”

Afscheid

Bij KNGF zijn ze enorm blij met mensen zoals Ruud en Joke. Volgens instructeur Bernou ter Voorde heeft het verzorgen van een pleegpuppy enorme voordelen: “Sommige mensen willen graag een hond, maar daar niet veertien jaar aan vast zitten. Het traject van de puppy’s is heel overzichtelijk, en mensen hebben toch lekker een knuffelbeest in huis.”

Het nadeel van de pleegpuppy: na ongeveer veertien maanden moet je er weer afscheid van nemen. Dat zal ook voor Ruud en Joke geen makkelijke opgave worden. “We gaan dikke tranen laten denk ik. Maar we hebben ontzettend veel foto’s en we weten dat Ziggy’s nieuwe baasje enorm veel aan haar gaat hebben. Dat zal het afscheid wel wat makkelijker maken.”