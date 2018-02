Joshua kocht een caravan zodat daklozen niet in de vrieskou hoeven te slapen

TILBURG - Het zijn barre tijden voor daklozen, met de vrieskou. Joshua Campbell (37) heeft daarom zijn auto en caravan maandagochtend in Tilburg neergezet, zodat daklozen er gratis kunnen slapen. "Het is zo zielig als ze in de kou moeten liggen."

Op een parkeerterrein aan de Nimrodstraat staat een zwarte caravan en een auto. Het slot is open. “Elke dakloze is welkom”, vertelt Joshua. De Bredanaar kocht de caravan een paar maanden geleden voor 150 euro via Facebook, speciaal voor mensen die op straat slapen. “Het is zo ontzettend koud. Ik wil die mensen zo graag helpen.”

De komende nachten gaat hij op zoek naar daklozen. “Ik bied ze dan een overnachting aan en zorg ook voor eten.” Joshua heeft volop brood, beleg en drinken ingeslagen. Ook staat er een gaskachel. “In de caravan kunnen twee tot drie mensen slapen. Er kan er vast ook nog één in de auto”, lacht hij.

‘Huilen’

Het is niet de eerste keer dat hij zich inzet voor deze doelgroep. Vorig jaar november stelde hij voor drie maanden een slaapkamer beschikbaar in Breda. “Tien daklozen hebben toen bij mij thuis geslapen. Sommigen moesten huilen van geluk en dankbaarheid.”

Joshua weet zelf hoe het is om het de eindjes aan elkaar te knopen. Hij geeft lessen breakdance en kan nauwelijks rondkomen. "Ik mag niet klagen, ik heb een warm huis. Deze mensen hebben het veel slechter."

Het is nog maar de vraag hoelang het geïmproviseerde opvangcentrum er mag blijven staan. “Ik hoop dat de politie en gemeente niet te streng zullen zijn.” Als het aan Joshua ligt, blijft het staat totdat de ergste kou voorbij is.