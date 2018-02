Alle schaatsen uitverkocht bij Decathlon Breda: 'We zijn helemaal leeg'

BREDA - Het lijkt wel een epidemie want een groot gedeelte van de Brabanders is er al mee besmet: de schaatskoorts. De ijzers worden uit het vet gehaald en zo niet dan worden er wel nieuwe schaatsen aangeschaft. In schaatswinkels maakt het personeel overuren. En bij de Decathlon in Breda zijn alle schaatsen zelfs al uitverkocht.

“We zijn leeg. Het ging heel hard en de schaatsen waren bijna niet aan te slepen,” vertelt Robert Jan Schipper. En het zit er niet in dat de schaatsen nog worden bijgevuld. “We zitten heel kort voor de transformatie naar de zomerwinkel, dus ik denk niet dat we nog veel gaan aanvullen qua wintersportspullen. We hebben mazzel gehad dat we alles nog hebben kunnen verkopen deze winter.”



Drukte

Bij de schaatswinkel Azzuri bij de ijsbaan in Breda hebben ze nog voorraad genoeg. En daar profiteren ze misschien wel van de lege schappen van de Decatlon. "Bij de Lidl hadden ze mijn maat niet, bij de Decathlon was alles uitverkocht, dus ben ik naar hier gekomen," vertelt een jongen.



Ondanks dat er nog niet op veel plekken geschaats kan worden is het al wel heel druk in de winkel. Ruben Kik: "Normaal verkopen we misschien twee of drie paar op een dag en nu zijn er dat wel dertig." Toch denkt hij dat dit nog niet de topdrukte is."Ik verwacht dat als er geschaatst kan worden het de komende twee a drie dagen nog drukker wordt."