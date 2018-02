Jong PSV verliest in Alkmaar met 2-1, ploeg van Dennis Haar mist aansluiting met de top

ALKMAAR - Jong PSV wist maandagavond geen aansluiting te vinden met de top van de Jupiler League. In Alkmaar ging de ploeg van coach Dennis Haar met 2-1 ten onder.

Het was in het AFAS stadion een competitie op zich tussen Martin Haar en zijn  zoon Dennis. Die werd in het voordeel beslecht van vader die Jong AZ na rust snel op voorsprong zag komen.

Na een verdienstelijke eerste helft, waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, begon de tweede helft ronduit vervelend voor Jong PSV. Het was middenvelder Jamie Jacobs die in de 49ste minuut op aangeven van linksback Justin Bakker de 1-0 aantekende. Keeper Yannick van Osch had het nakijken na een bekeken lob.



Van de leg

Jong PSV was even helemaal van de leg want amper twee minuten later bracht Tijjani Reijnders de voorsprong op 2-0. Een bal werd door de PSV-verdedigers niet goed weggewerkt en over Van Osch gekopt door Reijnders. 

Alleen Cody Gakpo kon namens Jong PSV nog scoren. Hij bracht de spanning even terug na een assist van Dante Rigo. Door het verlies PSV staat nu zesde op de ranglijst.