Brrrrrrrrabant wapent zich tegen de vrieskou en dit zijn de winnende foto's

EINDHOVEN - Temperaturen tot -10 en gevoelstemperaturen die nog veel lager liggen. Hoe houd jij je warm met zulke uitzonderlijk lage temperaturen? De eerste winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend!

Meerdere laagjes, een dikke muts en een warme sjaal? Of toch lekker warm bij de kachel? Omroep Brabant hield een fotowedstrijd en de mails stroomden binnen. Brabant kleed zich warm aan, dat is duidelijk. En ook veel dieren krijgen een vrolijke sjaal en worden extra vertroeteld. Een overzicht van de inzendingen:





Winnaars

De winnaars krijgt een winterpakket, met daarin onder meer de enige, echte Brabantsjaal! Hieronder alvast twee winnaars. Heb je niet gewonnen? Ook dinsdagavond worden nog drie parketten weggegeven via de sociale media van Omroep Brabant.



Stoppen met roken met deze kou!

Jan Hoogaars probeert te stoppen met roken. Daarom gaat hij af en toe eventjes naar buiten voor een frisse neus. Hij kleed zich dan lekker warm aan. Alleen soms steekt hij dan toch stiekem een sigaretje op.









Blauw van de kou tijdens deze duik

Ondanks de kou maakte Jiska de Boer gewoon een duik in de Nionplas in Raasdonksveer. Na tien minuten onder water was haar gezicht blauw van de kou. "Het water uit en vervolgens in de buitenlucht omkleden was ook geen pretje! Nu zit ik lekker met een kopje warme thee en een dekentje op de bank."