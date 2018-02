Poepbacteriën in Brabantse vakantieparken: 'Forse overschrijdingen zijn verontrustend'

HOOGERHEIDE - Vakantieparken zitten vol met poepbacteriën en andere ziektekiemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Twee Brabantse vakantieparken komen slecht uit de test; douchevloeren, eettafels en keukens zit vol met bacteriën.

Op opvallend veel plekken zitten bacteriën in de huisjes van Bungalow- en Villapark Familyland in Hoogerheide en Vakantiepark Hogenboom Herperduin in Herpen. Dat maakt de Consumentenbond dinsdag bekend.

Op het aanrecht wordt een flinke hoeveelheid van de E. coli-bacterie gevonden, beter bekend als de poepbacterie.

Blaasontsteking-bacterie in huisjes

Verder ziet de belangenorganisatie de enterobacterie (veroorzaakt onder andere blaasontsteking) terugkomen in de huisjes. Op de vakantieparken blijkt niet alleen het aanrecht smerig, ook de douchevloer en de eettafel zitten onder de bacteriën.

De Consumentenbond heeft dertig vakantieparken in heel Nederland onderzocht. Volgens hen behoort het bungalowpark in Hoogerheide tot de smerigste vier parken. Jacqueline van der Plas, eigenaresse van het park, is geschrokken van het rapport. “Je wil dat toeristen hier hygiënisch kunnen verblijven en dat er een rapport is waaruit blijkt dat dat niet zo is, vind ik verschrikkelijk.”

'Dit is verontrustend'

Microbioloog Rijkelt Beumer schrikt van de flinke hoeveelheden bacteriën in de huisjes. "De soms forse overschrijdingen van de richtwaarden voor E. coli zijn verontrustend", zegt Beumer in het onderzoek van de Consumentenbond.

Roompot Vakantieparken probeerde het verschijnen van het onderzoek via de rechter tegen te houden. In een kort geding werd het verzoek van het vakantiepark van tafel geveegd en mocht de Consumentenbond de test toch naar buiten brengen.

CNV: 'Niet verrassend'

Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen is niet verbaasd over al die smerige vakantiehuisjes. "Zichtbaar schoon, daar wordt vanuit de vakantieparken op gestuurd. Het is voor de parken goed genoeg zolang de klanten niet klagen", legt Kampherbeek uit.

"De controle gebeurt alleen visueel. Het gevaar zit hem nu juist in de bacteriën, het onzichtbare vuil."