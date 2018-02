'Jouw' Jumbo supermarkt goedkoop of duur? De prijzen verschillen nogal [VIDEO]

DEN HAAG - De Jumbo supermarkt bij jou om de hoek kan zomaar duurder zijn dan die in een dorp of stad verderop. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond dinsdag presenteerde. Van de 126 Jumbo supermarkten in Brabant zijn er 67 ‘duur’, 53 ‘goedkoop’ en 6 ‘gemiddeld' qua prijsniveau, zo blijkt uit het onderzoek. Koop je bijvoorbeeld altijd oploskoffie van Douwe Egberts, dan betaal je hier bij de Jumbo in Terheijden aanmerkelijk meer voor dan in Breda.

De consumentenorganisatie bezocht filialen van de Veghelse supermarktketen en vergeleek de prijzen. Of je in een bepaalde Jumbo duur of juist goedkoop uit bent, hangt volgens de Consumentenbond vooral af van de concurrentie in de buurt van een winkel. “Is er geen of alleen een duurdere supermarkt in de buurt, dan zijn de prijzen doorgaans hoger dan wanneer er meer of voordeliger concurrentie nabij is”, stellen de onderzoekers.



Van alle Jumbo supermarkten in Brabant hanteert 53 procent volgens de onderzoekers hogere prijzen, 42 procent lage prijzen en 5 procent middenprijzen. Ter vergelijking, in bijvoorbeeld de provincies Friesland, Groningen en Limburg zijn bijna alleen duurdere supermarkten van de Veghelse keten te vinden. En hoe meer je richting Utrecht en de Randstad gaat, hoe meer goedkopere Jumbo’s je vindt.

Verschillen qua prijzen in A-merken

Het prijsverschil tussen de verschillende winkels van het Veghelse supermarktconcern zit vooral in de A-merken. Zo betaalden de onderzoekers voor bijvoorbeeld Douwe Egberts Pure gold oploskoffie in een Jumbo-supermarkt in Terheijden 6,85 euro, in Etten-Leur 6,29 euro en in Breda 5,99 euro.

Een pot Hellmann's mayonaise kost volgens het onderzoek bij de goedkoopste Jumbo's 2,19 euro, bij winkels met een gemiddeld prijsniveau 2,53 euro en bij de duurste Jumbo supermarkten 2,65 euro. En voor een beker Almhof Griekse stijl-yoghurt betaalden de onderzoekers bij een dure Jumbo 1,61 euro en bij een goedkope 1,49 euro.

Deskundige is niet verbaasd

Merk- en retaildeskundige Paul Moers is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. Alle supermarkten passen volgens hem afhankelijk van de concurrentie in de buurt van een filiaal de prijzen aan. "Allemaal, behalve Lidl en Aldi", zegt hij. Deze laatste hanteren 'eenheidsprijzen', legt hij uit. Nederland is volgens Moers qua prijzen in de supermarktland overigens 'erg goedkoop'. "Supermarkten concurreren elkaar in Nederland kapot", zegt hij. "En daar profiteren consumenten van."

Jumbo laat in een reactie op het onderzoek weten in elke plaats waar een supermarkt van het concern gevestigd is de laagste vaste prijzen te garanderen. Dit betekent volgens een woordvoerder automatisch dat de prijzen van producten afhankelijk van de concurrentie in een plaats verschillen.

Wil je weten of de Jumbo bij jou om de hoek duur of goedkoop is, check dan hier het overzicht dat de Consumentenbond maakte.