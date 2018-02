Vrouwen in de techniek alleen op kekke laarsjes? Seksistische opmerking Avans-topman valt niet goed

DEN BOSCH - Een reactie op LinkedIn van directeur Ron Tenge van Avans Hogeschool over het uiterlijk van zakenvrouw Judith Vermeulen uit Made heeft voor commotie gezorgd. In een artikel - met foto -van BN DeStem pleitte zij voor meer vrouwen in de techniek. Als reactie op de foto schreef de directeur: 'Maar dan wel in een rok en op kekke laarsjes op een rood krukje he? Anders kun je net zo goed een man nemen. En vergeet de handen op de heupen niet, dan komt je figuur beter uit. En de jurk!'

Vermeulen reageerde vervolgens woedend op het commentaar van Tenge. "Wij kennen elkaar niet, maar ik wil u toch graag bedanken voor het compliment over mijn kledingkeuze. Dit is wat ik dagelijks draag mocht u daarin geïnteresseerd zijn en ik loop ook altijd op hakken. Ik ben behalve vrouw en slank namelijk ook niet zo groot", laat ze in een reactie op LinkedIn weten. Tenge gaf dinsdag via Avans aan 'dat hij niemand voor het hoofd heeft willen stoten en spijt heeft van een woordkeus die voor meerdere interpretatie vatbaar is'.



Tenge heeft ook zijn reactie op LinkedIn aangepast in: "‘Met de oproep voor meer vrouwen in de techniek ben ik het van harte eens. De technische sector zou sekse-neutraler moeten door er veel meer vrouwen aan toe te voegen. Er is wel een enorm contrast tussen de inhoud van de boodschap in het bericht en de daarbij geplaatste foto. Op die foto wordt immers een dame afgebeeld die vrijwel alle vrouwelijke stereotype beelden juist keihard bevestigt".

Avans Hogeschool betreurt het dat er commotie is ontstaan door uitlatingen van Tenge.