Bescherm je huisdier tegen de vrieskou: dit kun je allemaal doen

'Leg wat extra stro in het konijnenhok'

EINDHOVEN - Met een dikke winterjas, handschoenen, een muts en een sjaal kunnen wij de vrieskou deze dagen wel trotseren. Maar ook onze huisdieren kunnen het soms flink koud krijgen. De Dierenbescherming geeft daarom tips om je hond, konijn of kat te beschermen tegen de 'Siberische beer'.

"Vaak wordt er gedacht dat dieren in het wild het nu slecht hebben, maar die kunnen wel wat hebben en redden zich wel", vertelt Niels Dorland van de Dierenbescherming. " Waar we extra op moeten letten, is op onze huisdieren."

Konijnen

Volgens Dorland moet je het konijnenhok buiten niet in de snijdende kou zetten. Een handdoek over het hok scheelt al heel wat. Ook moeten konijnen niet ineens van een koude naar een warme ruimte worden verplaatst. "Konijnen die buiten verblijven, hebben een dikke wintervacht. Door de grote temperatuursverschillen kunnen ze ziek worden."

Honden

Ook voor honden is het oppassen. Lekker bewegen zorgt ervoor dat ze warm blijven. Baasjes doen er goed aan de voetzooltjes in te smeren met vaseline. "Laat je viervoeter ook niet op het ijs lopen. Het dier kan uitglijden. En laat je hond ook zeker geen sneeuw eten, want dat veroorzaak maag- en darmklachten."

Katten

"Controleer of er geen kat onder je motorkap van je auto verstopt zit. Ze zijn namelijk nogal creatief in het zoeken van een warme slaapplaats. Klop eerst op de motorkap voordat je de auto start", zegt Dorland. En handig: zorg dat het dier nog door het kattenluikje past.

Volgens de Dierenbescherming heeft de Dierenambulance het tijdens koude dagen extra druk. Er wordt zo'n twintig tot dertig procent meer uitgerukt. Naast verzwakte huisdieren gaat het vaak om vastgevroren vogels. 'Kom je een vastgevroren watervogel tegen, maak het ijs rondom de poten los door een fles warm water op het ijs te laten smelten', is het advies.

Tips

Meer wintertips vind je op de website van de Dierenbescherming.