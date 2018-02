4500 kilo cocaïne ter waarde van 170 miljoen onderschept, zes verdachten opgepakt in Oss

OSS/ANTWERPEN - Vier mannen en twee vrouwen zijn maandagmiddag in Oss aangehouden nadat eerder in de Antwerpse haven een container met 4500 kilo cocaïne was onderschept. De drugs werden in het weekend al ontdekt in de haven. Daar werd de smokkelcontainer volgens een woordvoerder van de politie leeggehaald. En deze is vervolgens door de politie gevolgd naar het afleveradres. Dat bleek in Oss te zijn.

De politie noemt de vondst van 4500 kilo coke 'heel groot', maar geen record. Er werd in de Antwerpse haven al eens 8000 kilo coke onderschept. De partij die nu werd gevonden, vertegenwoordigt volgens een woordvoerder een waarde van 'wel zeker 170 miljoen euro'. De cocaïne was verstopt in een container met bananen die uit Colombia kwam. De Belgische douane ontdekte de drugs bij een controle in de haven van Antwerpen.

De aangehouden verdachten zijn een man (42) en vrouw (45) uit Uden, twee mannen (42 en 61) uit Oss, een vrouw (39) uit Nuland en een man van 27 met de Colombiaanse nationaliteit.

Mogelijk nog meer aanhoudingen

Meer aanhoudingen in deze zaak worden door de politie niet uitgesloten. De zes worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dat in Antwerpen cocaïne wordt ingevoerd die is bedoeld voor Brabant, is alles behalve nieuw. Vorig jaar november werd er in Oudenbosch bijvoorbeeld 1500 kilo coke onderschept nadat deze was ingevoerd via de haven van Antwerpen. Vorig jaar was een recordjaar voor Brabant als het gaat om het onderscheppen van cocaïne.

