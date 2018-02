Eindelijk is het dan zover: er kan geschaatst worden op natuurijs!

Joris van den Oetelaar maakte een schaatsbaan in zijn paardenbak

SCHIJNDEL/WAALRE - Er was grote hoop dat er maandag al geschaatst kon worden, maar de wind en zon zorgden ervoor dat er iets langer dan verwacht gewacht moest worden. Nachten doorhalen en veel geduld, de ijsmeesters in Brabant hebben goed hun best gedaan. Het harde werk loont: tijd om de ijzers onder te binden.

Joris van den Oetelaar, eigenaar van manege de Molenheide in Schijndel, had al een perfecte bak liggen om een ijsbaan in te maken. Hij liet de paardenbak buiten onder water lopen en wachtte tot het aanvroor. Daardoor ontstond een hele grote ijsbaan. De poging om met behulp van de brandweer nog een extra laagje op het ijs te zetten werkte averechts, maar dinsdagmiddag kan er zeker geschaatst worden. Joris verwacht de komende dagen een baan vol schaatsende kinderen.

Nog meer schaatspret in Waalre

De vrijwilligers van de Vereniging voor de Jeugd in Waalre zijn al sinds maandagavond hard aan de slag om de schaatsbaan klaar te maken. Op het Meester Broosplantsoen werd laag voor laag een schaatsbaan opgespoten en het jeu de boules-veldje zorgt voor een aparte schaatsplaats voor de allerkleinsten. Sfeervol schaatsen met lampjes rond het ijs en de kerktoren op de achtergrond. Nog een paar centimeters te gaan en dan kan er vanavond zeker geschaatst worden!