Udense moedermishandelaar opgepakt na verspreiden foto

UDEN - De politie heeft dinsdagmiddag een man opgepakt, die op 23 januari in zijn woonplaats Uden een vrouw zou hebben mishandeld. De 22-jarige verdachte werd op zijn werk aangehouden.

De Udenaar had zich binnen een week bij de politie moeten melden. Omdat hij dit niet had gedaan, werd eerder op dinsdag een foto van hem verspreid. Dit leidde tot tientallen reactie en tips. Het slachtoffer is op de hoogte gebracht van zijn arrestatie.

Mishandeld, terwijl kind toekeek

De vrouw liep die middag met haar 7-jarige dochter over de Parallelweg ter hoogte van de balletschool. Op dat moment kwam er een man met een klein hondje aanlopen. Het dier kwam op het meisje af en sprong tegen haar op, waarop de vrouw volgens de politie aan de man vroeg of hij zijn hond bij wilde houden. Hierop werd de man zo boos dat hij de moeder meermalen tegen het hoofd sloeg. De vrouw werd ook nog door de man getrapt.

Uiteindelijk werden het slachtoffer en het kind, dat alles zag gebeuren, opgevangen in de balletschool. Maar ook daar werd ze door dezelfde man aangevallen. De Udense werd geslagen en nadat ze op de grond was gevallen, kneep de man haar keel dicht.

Onderzoek

In het onderzoek dat de politie vervolgens instelde, werd onder meer via social media een getuigenoproep geplaatst. Ook bleek dat de man duidelijk op camerabeelden was vastgelegd. Hij kreeg op 20 februari een week de tijd om zich te melden, maar deed dit niet. Daarom werd dinsdagochtend zijn foto naar buiten gebracht. De oproep werd massaal gedeeld en er werden diverse namen genoemd van de mogelijke verdachte. Nadat hij was ingerekend, heeft de politie het slachtoffer ingelicht en de foto van de verdachte verwijderd van de website en social media.

Het onderzoeksteam is blij dat de man zo snel kon worden vastgezet. “Wij zijn heel blij met de vele tips die wij hebben gekregen van mensen uit Uden en omgeving. Het laat opnieuw zien dat social media ons enorm kunnen helpen in de opsporing van verdachten”, zo meldt een woordvoerder.