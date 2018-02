Fran Sol leeft mee met Willem II-fans in de vrieskou: 'Drink extra biertje, zing nog harder'

TILBURG - Het wordt woensdag ijskoud. De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II wordt vermoedelijk gespeeld bij een gevoelstemperatuur van min dertien graden. "Het wordt een grote uitdaging", zegt aanvaller Fran Sol. De Spanjaard houdt meer van zon. "Het zal voor ons flink koud zijn, maar wat dacht je van de supporters?"

Sol vervolgt: "Ik denk dat de fans een slechte tijd zullen hebben in de kou. Ik adviseer ze daarom extra bier te drinken en nog harder te zingen dan normaal gesproken. Dan moet het goedkomen." Sol speelt altijd met korte mouwen, maar weet nog niet wat hij morgen doet. "Misschien wijk ik daar nu wel vanaf."



De tekst gaat verder onder de tweet.

Trainer Erwin van de Looi vindt de vrieskou vooral vervelend voor de fans. "Het liefst speel je onder zomerse omstandigheden. Ik zou de supporters aanraden een extra t-shirt aan te trekken en ons nog hartstochtelijker aan te moedigen." Zijn spelers hebben, zo denkt de coach, niet zoveel last van de kou. "Er is onderkleding voor de spelers. Dat werkt prima."



LEES OOK:Erwin van de Looi: 'Als Willem II de bekerfinale haalt, is dat een wereldprestatie'



De tekst gaat verder onder de tweet.





Doelman Mattijs Branderhorst maakt zich er ook niet zoveel zorgen over. "Als het eerste fluitsignaal klinkt, ben je echt niet meer met de kou bezig. Feyenoord-uit is een mooie pot om jezelf te laten zien. Als doelman krijg je normaal gesproken ook genoeg te doen. Ik denk niet dat ik zal staan koulijden."



De tekst gaat verder onder de tweet.





Finaleplek

De inzet van de bekerwedstrijd tussen Willem II en Feyenoord is duidelijk: een plek in de finale van het toernooi. De Tilburgers beginnen zeker niet als favoriet aan het duel, maar hopen op een stunt in De Kuip. Het duel begint morgenavond om 20.45 uur en Omroep Brabant houdt je in een liveblog op de hoogte.