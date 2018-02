Niet doorzakken in de kroeg, wel nachtenlang vergaderen: deze tieners willen jou vertegenwoordigen

EINDHOVEN - Een bezoekje aan de tandarts is voor veel jongeren nog altijd net zo aantrekkelijk als de politiek volgen. De opkomst is al vele verkiezingen op rij laag onder de jeugdige Brabander. Maar er zijn er ook die in de politiek juist hun roeping hebben gevonden. Drie interviews met Brabantse tieners die via de verkiezingen op 21 maart in de gemeenteraad willen komen.

Naam: Steven Elders

Leeftijd: 18 jaar

Gemeente: Son en Breugel

Partij: D66

Plek op de lijst: 6e

Steven Elders was dertien toen hij een email stuurde naar de partijvoorzitter van D66 of hij niet eens langs kon komen bij een partijcongres. Twee jaar later, op zijn vijftiende, werd hij een van de medeoprichters van de D66-fractie in Son en Breugel. Nu hij achttien is mag hij eindelijk stemmen, én meedoen aan de verkiezingen.

Wat heeft het politieke vuurtje bij jou aangewakkerd?

"Vijf jaar geleden viel het kabinet en was er van alles te doen over de verkiezingen. Toen raakte ik echt geïnteresseerd in politiek. Ik was toen dertien."

Dertien en dan al zo bezig met politiek?

"Ja, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Ik heb geen ouders die per se D66 stemmen of heel erg met politiek bezig zijn. Het is gewoon een hobby. De een houdt van voetbal, de ander van politiek."

"Wat mij zo interesseert aan politiek is dat het heel veel invloed heeft op alles. En ik wil graag de wereld een stukje beter maken. Dat zit blijkbaar in mij."

Hoe reageren mensen op zo'n jonge gast die de politiek in wil?

"Ik krijg bijna altijd positieve reacties. Maar je hebt ook wel mensen die een beetje zuur reageren. Dan wordt er gezegd: hij is heel jong, dat is de reden dat hij zo ver is gekomen. Of: ach hij verandert nog wel van partij als hij wat ouder wordt. Ik trek me daar niet zoveel van aan."

"Ik denk dat ik geschikt ben. Je hoeft geen deskundige te zijn om in de gemeenteraad te komen. De bakker, de ondernemer en de scholier zitten er allemaal in. Dat is juist ook goed, dat iedereen vertegenwoordigd is. En als ik niet geschikt blijk, dan kunnen mensen me over vier jaar afrekenen bij de verkiezingen."

Wat ga jij anders doen dan de mensen die nu in de gemeenteraad zitten?

"Er moet een frisse wind komen in de gemeenteraad. De afgelopen jaren is er niet transparant gecommuniceerd. Daardoor voelde ik me buitengesloten. Dan wordt er een besluit genomen waar bijna niemand iets vanaf wist en dan is het antwoord als ik om meer informatie vraag: dan had je je maar in moeten lezen. Dat vind ik raar. In dat geval hebben zij juist iets fout gedaan, mensen moeten meegenomen worden in besluiten."

Is Steven Elders over tien jaar de nieuwe lijsttrekker van D66 in Den Haag?

"Het zou fantastisch zijn om in de Tweede Kamer te komen. Dat is wel een ambitie."

Mike van Diemen

Leeftijd: 19 jaar

Gemeente: Cuijk

Partij: GroenLinks

Plek op de lijst: lijsttrekker

19 jaar en toch al lijsttrekker van een partij worden. Laat dat maar aan student politicologie Mike van Diemen over. Hij vertegenwoordigt GroenLinks voor de verkiezingen in Cuijk.

Wat heeft het politieke vuurtje bij jou aangewakkerd?

“Dat zat er bij mij altijd al wel in. In heb thuis van jongs af aan meegekregen dat politiek belangrijk is. Daarom ben ik ook politicologie gaan studeren.”

Geïnteresseerd in de politiek zijn en als lijsttrekker de verkiezingen in gaan, daar zit nog wel iets tussen.

“De mensen die ik tegenkom bij politicologie weten altijd wel iets van politiek en kunnen prima analyseren wat voor mensen politici zijn. Maar het is heel makkelijk om van de zijlijn te roepen. Ik vind dat je het dan ook zelf moet proberen. De praktijk is toch altijd anders.“

Het bestaan van een raadslid is druk. Je moet veel vergaderen. Zou je niet liever met leeftijdsgenoten in de kroeg staan?

“Het ene sluit het ander niet meteen uit. Ik heb echt nog wel een sociaal leven, maar het is wel afgenomen. Ik ben vooral benieuwd of ik het raadswerk kan combineren met mijn studie.”

Wat moet er volgens jou echt veranderen in Cuijk?

“Er mag veel meer ambitie getoond worden. Een voorbeeld: onze gemeente wil pas in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat moet zeker tien jaar eerder kunnen. Het hoeft niet allemaal constant op de komma genuanceerd.”

“De eerste maatregel die ik concreet zou nemen is ervoor zorgen dat alle nieuwbouw die nu nog wordt neergezet meteen klimaatneutraal is. Dat is nu nog niet zo. Het heeft toch geen zin om nu een nieuw een huis te bouwen wat in 2045 dan weer aangepast moet worden.”

Ben jij over tien jaar de opvolger van Jesse Klaver?

“Ik weet echt niet of ik de landelijke politiek in zou willen. Er gaat al veel tijd zitten in de gemeentepolitiek. Dat zal landelijk nog erger zijn. Dan moet ik de politiek wel echt heel erg leuk vinden.”

Lorenzo van der Weiden

Leeftijd: 19 jaar

Gemeente: Breda

Partij: 50PLUS

Plek op de lijst: 5e

Lorenzo van der Weijden mag dan negentien zijn, hij zou zomaar eens verkozen kunnen worden voor 50PLUS in Breda. En ja, zijn partijkeuze moet hij nog wel eens uitleggen.

Wat heeft het politieke vuurtje bij jou aangewakkerd?

“Twee jaar geleden werd de uitspraak in het Oekraïnereferendum genegeerd. Dat vond ik echt belachelijk. Toen kreeg ik politieke aspiraties.”

Waarom koos je voor 50PLUS? Niet direct de meest voor de hand liggende partij voor iemand van negentien zou je denken…

“Ik ben alle partijprogramma’s gaan doorlezen. 50PLUS kwam toen als beste uit de bus. Ik ben het op heel veel thema’s met de partij eens.”

“Daarnaast wil ik ook ouderen een stem geven. Ik woon in een seniorencomplex. De mensen voelen zich daar in de steek gelaten. Daar wil ik iets aan doen. Ik ben zelf jong, maar ik leef wel met ze mee. Ik wil ook graag de solidariteit tussen jong en oud bevorderen.”

Hoe reageerden je vrienden toen je zei dat je je verkiesbaar stelt voor 50PLUS?

"Heel positief. Natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen: 50PLUS, daar heb je niks te zoeken. Dat zijn soms wel ingewikkeld gesprekken. Maar de meesten begrijpen dat ik de politiek in ga."

Wat ga jij anders doen dan de mensen die nu in de gemeenteraad zitten?

"Ik wil heel graag het vertrouwen in de politiek terugbrengen. Dat betekent dat ik veel in gesprek wil gaan met mensen en een heel bereikbaar raadslid wil zijn. Niet dat raadsleden dat nu niet doen, maar ik wil nóg bereikbaarder zijn."

Als je één ding zou mogen veranderen in Breda, wat is dat dan?

“Ik vind de afvalscheiding in Breda slecht georganiseerd. Het duurt veel te lang voor het wordt opgehaald. Nu heb je soms hele stapels op straat liggen, dan lijkt het alsof er weken niemand is langs geweest.”